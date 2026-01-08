100公斤男子每日跑150層樓梯減肥　兩個月後患小腸氣需做手術

武漢市一名男子為了快速瘦身，堅持每天累計跑樓梯高達150層，在兩個月後體重雖明顯下降，卻意外導致患上小腸氣。武漢市中心醫院成功為其施行了微創手術，解決了這個因「拼命」運動帶來的新煩惱。



每天跑樓梯「魔鬼」減重 兩個月得小腸氣

《極目新聞》報道，該男子今年37歲，體重接近100公斤，為了健康，他下定決心開啟「魔鬼式」減重計劃：每天累計跑樓梯150層。從2025年11月開始，他堅持了整整兩個月，體重下降了近8公斤。但一周前，他突然感到右側腹股溝區出現一個鼓包，並有墜脹疼痛感，劇烈運動後尤為明顯。

專家團隊為患者實施微創手術。（極目新聞）

隨後，他來到醫院就診，接診的柯文杰主治醫生檢查後，診斷其為「疝氣」（俗稱小腸氣），接受微創手術治療。

醫生：體胖人士勿「突擊式高強度運動」

柯文杰稱：「這位患者的疝氣，與他短期內進行超高強度的爬樓運動有直接關係。」男子體重基數較大，腹腔內壓力相對較高，每日爬150層樓，腹壓增加，相當於給腹壁薄弱點帶來了持續的、高強度的衝擊，最終導致疝氣發作。

武漢市中心醫院疝與腹壁外科主任王勇提醒，腹股溝疝無法自癒，手術是根本方法。市民在生活中要避免突擊式劇烈運動，尤其對於平時缺乏運動習慣、體重基數較大的人群，應循序漸進，結合自身情況，量力而行。