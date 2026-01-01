山東18歲女遭人登門打傷還手　警認定互毆非防衛：被勸開後仍動手

山東東營的郭女士反映，兒子與同學發生爭執，對方家長上門理論時，將獨自在家的女兒劉穎（化名）打傷，致其右耳失聰5個月，但女兒當時有還手，該案最後被定性為互毆。

郭女士認為對方是非法侵入住宅、尋釁滋事，女兒只是正當自衛。警方則根據證言與錄音認定，是劉穎先激化矛盾並拽對方頭髮入屋，且在對方停手後仍有毆打行為，故不認定為正當防衛。郭女士不滿證人均屬對方利益方，正準備後續的法律維權。



《封面新聞》報道，郭女士介紹，她與丈夫離婚後長期在濟南工作，女兒劉穎剛滿18歲，兒子小強正就讀小學5年級，一對子女在東營由家中老人照顧。

2025年農曆新年期間，小強曾與朋友爭執，後來被同學孤立。同年2月26日，小強放學時聽到前述朋友在說他壞話，便上前揪住一人的衣領推搡了幾下。當晚，兩個家長帶著3個孩子上門理論，家長張某某與劉穎發生口角後，兩人在屋內發生肢體衝突。

郭女士稱，劉穎因獨自在家，只開了門縫沒有允許對方進門，並希望對方找老師或家長解決。雙方言語爭執期間，劉穎讓對方「滾」，張某某便強行拽開大門進屋，將劉穎按在地上毆打。

郭女士稱，張某某便強行拽開大門進屋，將女兒按在地上毆打。（封面新聞）

劉穎住院治療12天，情緒一直低落，需要服用抗抑鬱藥物才能入睡。住院期間，她在病房錄口供。醫院診斷報告顯示，劉穎有腦外傷神經症性反應、多處皮膚淺表挫傷和右耳耳鳴並聽力下降。

2025年6月，劉穎經司法鑑定為輕微傷。7月，東營市公安局新區派出所對雙方分別作出行政處罰，劉穎被罰款200元，張某某被罰款400元。郭女士認為，劉穎當時獨自在家，面臨陌生人試圖強行進門，後在屋內被打，應該是正當防衛，對方則是非法侵入住宅以及尋釁滋事。她由此申請了行政覆議。

劉穎的診斷報告。（封面新聞）

針對「非法入侵」「正當防衛」的說法，辦案派出所表示， 根據張某某供述，以及張某某之子、另一名家長的證言，是劉穎先動手抓張某某的頭髮往前拉，之後在玄關處廝打。張某某進入房屋，是因為頭髮被劉穎抓住並倒地造成，不構成非法侵入住宅行為。

根據張某某的提供的錄音，雙方開門溝通期間，劉穎先說出「我叫你滾」等話語，先行激化矛盾，衝突過程中又說了強烈侮辱性言語，張某某言語較為克制，劉穎對衝突升級負有較大責任，故而張某某不構成「尋釁滋事」行為。雙方廝打被拉開後，劉穎又打了張某某臉部兩下，屬於毆打他人行為，不應認定為正當防衛。

行政覆議結論。（封面新聞）

同行上門的另一位家長稱，只看到劉穎拽著張某某頭髮將其抓到屋內，自己因為害怕就下樓了。勸架鄰居稱，在劉穎家外看到一名男孩在打電話，現場沒有其他人，劉穎和張某某在客廳的地上互相撕扯頭髮、相互對罵。

行政覆議單位認為，沒有證據證明是張某某先動手打人，也無證據證明張某某存在非法入侵住宅行為，但勸架鄰居證明張某某停手後，劉穎又打了張某某；沒有證據證明劉穎構成正當防衛，派出所給予的行政處罰並無不當。