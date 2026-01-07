強風吹翻充氣滑梯　2歲童摔落｢睜眼昏迷｣數月　主辦方面臨追責

2025年8月，內蒙古包頭市有充氣滑梯被大風吹翻，10人受傷，其中2歲男童小錦亦摔下當場昏迷。事隔數月，小錦亦雖經多次轉院及顱骨修復手術，但仍處於「睜眼昏迷」且無法追視的狀態。截至目前，治療費已超過50萬元（人民幣，下同）。

官方調查組認定，該事故為安全生產責任事故，主因是主辦方和經營管理者安全意識淡薄及防護不規範，建議對活動主辦方和實際經營者處罰款。



《紅星新聞》報道，黃女士是「00後」，與丈夫在內蒙古包頭市土默特右旗薩拉齊鎮工作。她介紹，2025年8月15日晚，兩人帶兒子小錦亦到鎮上的七星國際廣場玩耍，但當晚突然刮起大風，吹翻充氣滑梯，「當時太嚇人了，充氣滑梯被掀翻了，至少有一層樓高，最終翻轉飄到了77米外，兒子也被掀起摔下，當場就昏迷了」。

充氣滑梯被大風吹翻，小錦亦摔下當場昏迷。（抖音＠小錦亦媽媽）

黃女士稱，小錦亦至今不能追視。（紅星新聞）

事發後，小錦亦被送往當地醫院，由於傷勢過重，又立即轉院至包頭市中心醫院，治療後又轉院到了呼和浩特的醫院。回想起當時的場景，黃女士後悔不該帶兒子去玩耍。

土默特右旗應急管理局發布的情況通報稱，2025年8月15日，薩拉齊鎮一充氣城堡因強對流大風天氣傾倒，造成10人受傷（6名兒童、4名成人）。

2025年8月17日，土默特右旗應急管理局發布情況通報。（紅星新聞）

診斷為開放性顱腦損傷重型 睜眼昏迷4個月

黃女士提供的包頭市中心醫院診斷書顯示，兒子被診斷為開放性顱腦損傷重型，另有胸部損傷，顱骨、肋骨骨折，蛛網膜下腔出血，外傷性癲癇等多種症狀。

雖然脫離了生命危險，但小錦亦仍處於睜眼昏迷狀態，黃女士決定轉到北京治療。她和丈夫已放棄工作，帶著兒子專心治療，只希望能盡快康覆。據她介紹，事發後已收到活動主辦方和經營者墊付的2萬餘元，他們在網上已籌到20萬，其餘費用則是借錢解決。

1月6日，黃女士稱，小錦亦十多天前接受顱骨修復手術，但仍未能追視，目前已花逾50萬元治療。去年11月，事發地相關部門和主辦方與黃女士協商，手術前她收到主辦方轉帳的20萬元，「但我不知道這20萬元具體是誰出的」。

黃女士稱，兒子仍在醫院治療，他們在醫院附近租屋，夫妻倆輪流在醫院陪伴兒子。由於存已基本花光，她在某影片社交平台上賣貨，以維持基本生活。

小錦亦接受顱骨修復手術後。（紅星新聞）

官方定性安全責任事故 建議追究主辦方及部門責任

土默特右旗應急管理局工作人員，事故調查報告已經在土默特右旗政府網站進行公布，現在處於行政處罰階段。

調查組認定，該事故是因舉辦單位和經營管理者安全意識淡薄，娛樂設施（充氣滑梯）安全防護措施設置不規範，在強對流引發的雷暴大風天氣作用下，充氣滑梯飄移翻轉進而造成未及時撤離人員及附近人員受傷的一般其他傷害生產安全責任事故。

事故調查報告顯示，建議對活動主辦方和實際經營者給予罰款的行政處罰。同時，對涉及的行業監管部門、屬地管理鄉鎮及其責任人履職方面的問題，建議由土默特右旗紀委監委進行責任追究。

土默特右旗應急管理局工作人員表示，政府已組織相關部門積極處理，相關的善後處理工作由其他部門在積極進行中。