四川西昌搗破「地溝油」黑作坊　查獲3500公斤餐廚廢油脂

1月4日，據《西昌發佈》消息，四川西昌警方成功搗破一個非法收集、煉製「地溝油」的黑作坊。現場查獲餐廚廢棄油脂70餘桶，總計約3500公斤，收繳加工設備一套。



據執法人員介紹，「該作坊環境髒亂，油污遍佈，無任何合法處置資質，不僅存在嚴重的食品安全隱患，也對周邊環境造成污染。」執法人員依據固體廢物污染環境防治法相關規定，對涉案物品依法進行證據保存，並將全部查獲的廢棄油脂移交至有資質的單位進行無害化處理。

黑作坊正在提煉「地溝油」。（西昌發佈）

執法人員王林在表示，「餐廚廢棄油脂屬於特種垃圾，必須由專業單位規範收運處置，嚴禁任何單位或個人私自收集、加工、銷售」。

近年來，四川西昌市持續加強對餐廚垃圾及廢棄油脂的全過程監管，嚴厲打擊非法收運和處置行為，鼓勵民眾積極監督及時舉報。

此舉引網民點讚，「查得好」「這種不良商家，要重判」「難怪西昌有地溝油」。也有網民呼籲，查一下這些地溝油的去向，最終流向了哪家飯店？