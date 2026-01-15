女子產後遭丈夫狂毆至腦震盪CCTV瘋傳　僅行拘10天罰款500元

「河北一女子產後55天被丈夫施暴」的監控影片在內地社交平台瘋傳，內媒指該女子更被打成腦震盪。



《極目新聞》報道，一段36秒的家庭監控影片顯示，2025年12月10日，一名男子多次揮拳擊打女子的腹部、頭部，揪住她的衣服暴力拖拽，還從廚房拿出菜刀放在餐桌上，有兩位老人在阻攔男子。

王女士被丈夫毆打。（抖音@王立婷）

女子產子僅55天 因家庭瑣事被暴打

被打女子王女士稱，她與丈夫古某2024年經人介紹認識，懷孕後兩人登記結婚，兒子在2025年10月16日出生。

被打當天，她在家中帶孩子，感覺空氣淨化器吹風有些冷，讓丈夫移走空氣淨化器時，二人發生爭吵。

丈夫古某提刀，被老人攔下。（抖音@王立婷）

王女士表示，她感覺丈夫在連續用力擊打自己的頭部、背部和腹部等部位，她在慌亂中抓了幾下，不知有沒有抓到人。後來丈夫還從廚房拿出菜刀，看到母親疑似突發身體不適，才沒有持刀傷人。

女方被打至腦震盪提離婚

醫院診斷證明顯示，王女士被診斷為腦震盪、頭部外傷、腹部損傷，多處軟組織挫傷，換氣過度綜合症。

王女士表示，被打後，她身心受到了極大打擊，向古某提出離婚，但對方的態度模糊，答應後又反悔。目前，男方對打人一事和離婚訴求保持「沉默」。王女士稱古某人品有問題，提供的聊天記錄顯示，男方認錯並希望再給一次機會。

男方被曝婚前曾因故意傷害獲囚

1月7日，受害人王女士被鑑定為輕微傷，警方對古某作出行拘10天和罰款500元的處罰。處罰決定書顯示，古某曾因犯故意傷害罪被判刑1年4個月，緩刑2年。

王女士坦言，自己臨產時身上只有在醫院生孩子的錢，娘家人一直為她補貼家用和幫忙照看孩子，「他們只希望我能過得好。」後續，她打算訴訟離婚，當地婦聯為她推薦了律師。