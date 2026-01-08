保安清理走廊雜物　衝突中咬斷業主尾指　保安公司難逃賠償責任

陝西西安一名自稱保安的男子酒後上門處理投訴，要求業主清理走廊雜物，期間雙方起爭執，保安竟將業主的尾指咬至骨折。事後，物業管理公司與保安公司以「保安未正式入職」及「非當值時間」為由推卸責任。

有內地律師指出，涉事保安已實際上班且執行職務，公司管理失職難辭其咎。目前警方已介入處理。



《華商報大風新聞》報道，家住陝西西安的黨先生稱，1月2日下午3時許，一名自稱是小區保安的男子敲門，要求他清理走廊的雜物，因對方未穿制服，他亦未曾見過對方，便沒有開門，只隔着大門回應稍後處理，「但對方一定讓當時就去處理，說話也很不好聽」。

黨先生透過防盜眼見保安要自行處理，於是打開大門，結果對方一身酒氣要走入其家，「孩子嚇壞了」，他用板凳擋住對方，雙方起爭執並互相撕扯，保安竟咬住其尾指，「地上滿是血」。

黨先生的尾指被咬至骨折。（華商報）

黨先生憶述，民警到場後將保安帶回派出所，他則因小拇指受傷自行前往醫院，目前醫療費已花費1萬多元。診斷證明書顯示，黨先生為開放性指骨骨折，影像顯示為左手第5近節指骨骨折。

黨先生上有高堂、下有妻兒，平常在小區門口擺攤賺錢，生活本來就很拮据。事發後，他自行承擔住院治療等費用，物業管理公司和保安公司則是相互推托。目前警方已介入處理，近期還要做傷情鑑定。

保安公司提到，涉事保安未正式入職，且事發時保安並不當值，屬於個人行為。黨先生對此表示質疑，並稱若保安未入職，為何會在沒有物業管理公司或保安公司的安排下上門找住戶；同時，涉事保安是酒後前來，未穿制服，顯然是物業管理公司和保安公司存在失職，應當承擔主要責任。

走廊堆滿雜物。（影片截圖）

涉事小區物業管理公司採用外判保安。保安公司經理介紹，涉事保安是第二天上班，尚未辦理正式入職手續，黨先生在走廊堆放雜物被投訴，保安在監控室通過對講機得知此事，前往處理時與業主發生口角。

經理續稱，走廊沒有監控，但據電梯的閉路電視畫面、另一名保安拍攝的照片及保安轉述，業主曾手持家中板凳擊打保安頭部，涉事保安情急之下才咬傷其手指，事發後保安頭痛頭暈，但未去醫院檢查。目前，調查結果尚未出爐，公司也等待公安機關進一步處理。

有律師指出，涉事保安雖未正式入職，但已實際上班，處理走廊雜物清理屬保安的職責範圍，且其通過對講機得知業主投訴後上樓處理，主觀上是為了完成安保相關工作，符合職務行為的認定要件，若保安公司主張「個人行為」，恐難以成立。

依據《民法典》第一千一百九十一條第二款的規定，保安公司未盡培訓管理義務，對未正式入職但實際在崗人員疏於管控，存在過錯，需要承擔賠償責任。

物業公司外判保安，並不免除物業公司的管理義務，其未監督保安公司履職，需要承擔相應責任；涉案業主在走廊堆雜物違反公共安全規定，若查實其存在持板凳擊打保安的行為，依據《民法典》第一千一百七十三條的規定，業主自身存在過錯的，可以減輕涉事保安的責任。

涉事保安在民事風險上，可能需要賠償醫療費等損失，依據《保安服務管理條例》第四十六條規定，保安員在保安服務中造成他人人身傷亡、財產損失的，由保安從業單位賠付；保安員有故意或者重大過失的，保安從業單位可以依法向保安員追償；行政風險上，若涉案業主的傷情構成輕微傷，依據《治安管理處罰法》第五十一條，涉案保安可能面臨拘留、罰款等處罰。若涉案業主的傷情鑑定為輕傷及以上，依據《刑法》相關規定，涉嫌故意傷害罪。