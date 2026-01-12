夫妻街邊賣澱粉腸年入百萬上熱搜　網民評價兩極：又騙我們去擺攤

近日，內地一宗小人物勵志故事衝上微博熱搜，網民評價兩極。湖北一對負債夫妻靠在街邊賣炸年糕和澱粉腸，年進帳超過100萬（人民幣，下同），不僅還清債，還買了房子和車。有人覺得相當勵志，靠自己雙手創造幸福生活，也有人認為是宣傳策略，「現在就業環境不好，又騙我們去擺攤」。



湖北夫妻賣澱粉腸年入超百萬。（極目新聞）

有網民認爲這很誇張，「又騙大家去擺攤」。（微博截圖）

《極目新聞》報道，勵志故事中的男子之前在酒店做廚師，但之後他辭職回家照顧車禍受傷的父親，當時家裡積蓄都花完了。在人生低谷期，他遇上妻子，對方完全不嫌棄他窮，義無反顧地嫁給他。在2015年，兩人婚後為了還債和謀生，決定擺攤。

湖北夫妻賣澱粉腸年入超百萬。（極目新聞）

最初，兩夫妻做豆皮生意，凌晨4點起床備貨，6點開攤，忙到中午12點才休息，下午4點繼續出攤，再工作到晚上11點多。接著他們又開始賣澱粉腸，從最初的一天賣幾百元，慢慢賣到三千多元。因為味道地道好吃，當天用新鮮油，小攤客人越來越多。

老闆說，每天要炸500多根年糕和1100多根澱粉腸。因為每天長時間工作，他右手中指關節嚴重腫大變形。小攤生意平均每月毛收入達12萬元，一年進帳100多萬元。老闆兩夫妻的目標就是每年存下50萬。

老闆兩夫妻的攤位每晚都有很多人排隊。（極目新聞）

現在，他們已經買房安家，另外為接送3歲兒子上下學，還添置了汽車。

網民評論兩極 勵志還是誇張

隨著賣澱粉腸年入百萬的消息登上熱搜，有網民認為「這類新聞太假了」、「現在就業環境不好，又騙我們去擺攤」，甚至有人認真算帳，認為根本不可能年入百萬。

對此，老闆用數字回應，澱粉腸一箱約126根，一天能賣出八箱左右，單價3元，一天營業額3000多元，每天進帳都有記錄。從未想過一夜暴富，年入百萬的消息令他們相當困擾。

但也有其他網民相信老闆兩夫妻，稱「路邊攤的毛利率一般都超過60％，他們如果勤勤懇懇，絕對能賺到！」「你們是不知道小販多賺錢，但就是辛苦，一般人都堅持不下來。」