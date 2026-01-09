大學教授得罪企業致全校學生被列入招聘黑名單　網民：幼稚且無腦

據《羊城晚報》報道，因與校方老師存在糾紛，互聯網公司「多益網絡」被指將廣東工業大學列入招聘「黑名單」，導致該校應屆生投遞簡歷被拒。涉事教授譴責此舉「過分」，稱不應遷怒於整個學校的學生。目前，校方表示已介入處理。



因教授在企業認定中「顛倒是非」 企業遷怒學生

近日，多名廣東工業大學應屆畢業生反映，他們在向廣州多益網絡股份有限公司投遞簡歷時被「拉黑」，同時系統彈出提示稱：「因廣東工業大學老師羅某某在軟體企業認定相關事件中的顛倒是非行為，已被系統列入黑名單，無法投遞簡歷。」

網頁彈窗。（羊城晚報）

公開資料顯示，多益網絡公司成立於2006年，專注於互聯網科技領域，堅持自主研發、自主運營，公司研發併發行了「幻唐志」「夢想世界」「槍火重生」等知名遊戲IP。

2025年11月，廣東省相關部門取消了45家企業的高新技術企業資格，其中包括多益網絡，這導致該公司被追繳2021年至2023年已享受的高新技術企業稅收優惠。

公司資料圖。（網絡圖片）

據公告中提及的涉事教授羅老師稱，兩三年前他受廣州市政府部門邀請，參加政府某個對中小企業扶持專案的評分審查，多益網絡是其中報名的一個。

「因為多益公司材料準備得不是很好，我們五名專家一致都打分較低。專案資助可能是按照這個分數排名來的，排名靠後就得不到政府專案的資助」，羅老師表示。此外，他亦指出企業將個人行為遷怒於整個學校的學生，是過分的行為。

公司曾發文稱對核查結果有異意。（微博＠多益網絡）

事發後，網民認為企業行為是明目張膽的違法行為，即便下架違規內容，也會讓學生在之後的求職過程中受到影響，怒批企業很幼稚、無腦和過分。亦有網民稱「這實際上是一個大坑主動規避了你，這是好事啊」。

此外，有網民指出該公司創辦人徐波常年緋聞纏身，堪稱業內奇葩。網民戲稱有奇葩領導，必有奇葩公司。

目前，廣東工業大學宣傳部門一名工作人員向記者表示，已經瞭解到此事，學校相關部門正在跟進處理。