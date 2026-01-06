免試簽駕照｜內地黑工疑來港通宵排隊辦證　深圳公司收¥900代辦

運輸署位於金鐘的香港牌照事務處，排隊黨取籌辦理俗稱「吸牌」的「免試簽發香港正式駕駛執照」亂象惡化，由過往清晨「出動」，改為在街上通宵露宿。小紅書上有內地辦證公司展示大批香港駕照，稱「粵車南下必備」，又指近日因為「粵車南下爆單」，就連深圳的同事也要「天天通宵得輪崗」。



記者經小紅書聯絡一間位於深圳福田口岸的代辦公司，其表示收費1,700元人民幣（折合約1,894港元），扣減運輸署辦證收費，即代辦費約900元人民幣。至於是否聘請深圳人員跨境排隊，該客服再次重申公司位於福田。去年一名內地代辦黑工被判監54天，《香港01》正向入境處查詢近期如何加強打擊疑似黑工。



在小紅書上，有多個用戶自稱提供駕照辦理服務，上載多條影片及相片，顯示近日為大批內地司機辦理運輸署「免試簽發香港正式駕駛執照」。（小紅書截圖）

在小紅書上，有多個用戶自稱提供駕照辦理服務，上載多條影片及相片，顯示近日為大批內地司機辦理運輸署「免試簽發香港正式駕駛執照」。（小紅書截圖）

在小紅書上，有多個用戶自稱提供駕照辦理服務，上載多條影片及相片，顯示近日為大批內地司機辦理運輸署「免試簽發香港正式駕駛執照」。（小紅書截圖）

內地代辦公司於小紅書宣傳 稱「粵車南下爆單」

現時全港4間牌照處，僅得金鐘統一中心的香港牌照事務處，供申請「免試簽發香港正式駕駛執照」，即持有香港以外地區的駕照毋須在香港再考車便能領取駕照。每個工作天有100個名額供網上或電話預約，網上系統長期顯示未來70日沒有空位。金鐘牌照事務處每日上下午分別有80個及60個即日籌，每人最多可辦理5份文件。

在小紅書上，有多個用戶自稱提供駕照辦理服務，上載多條影片及相片，顯示近日為大批內地司機辦理運輸署「免試簽發香港正式駕駛執照」。影片及相片顯示大量湖水綠色的香港駕照整齊地排列在枱面上，職員展示大量在運輸署牌照處付款的單據，又收集大量內地駕駛執照，正在填寫表格。

有小紅書帖文拍下凌晨代辦人士露宿拍隊的情況，稱「半夜就沒有號了」、「粵車南下爆單」，更有人稱「深圳同事都來排隊了，天天通宵得輪崗」。（小紅書圖片）

有小紅書帖文拍下凌晨代辦人士露宿拍隊的情況，稱「半夜就沒有號了」、「粵車南下爆單」，更有人稱「深圳同事都來排隊了，天天通宵得輪崗」。（小紅書圖片）

帖文稱「深圳同事都排隊」

辧理「吸牌」的香港牌照事務處位於金鐘統一中心，有小紅書帖文拍下凌晨代辦人士露宿拍隊的情況，稱「半夜就沒有號了」、「粵車南下爆單」、「粵車南下必備」，更有人稱「深圳同事都來排隊了，天天通宵得輪崗」。

在小紅書上，有多個用戶自稱提供駕照辦理服務，上載多條影片及相片，顯示近日為大批內地司機辦理運輸署「免試簽發香港正式駕駛執照」。（小紅書截圖）

有小紅書帖文拍下凌晨代辦人士露宿拍隊的情況，稱「半夜就沒有號了」、「粵車南下爆單」，更有人稱「深圳同事都來排隊了，天天通宵得輪崗」。（小紅書圖片）

內地中介收代辦費¥900代辦

有代辦公司以不用「搶號蹲點」，主打「省心省力」作招徠，向記者表示收費1,700元人民幣（折合約1,894港元），扣減900元運輸署收費的費用，即代辦費約900元人民幣（約994港元），服務包括人工排隊。

根據運輸署網站，如申請免試簽發正式駕駛執照須要有香港通訊地址，代辦公司稱地址證明可以由其辦理。該公司說申請人毋須親身到場，僅需將港澳通行證或護照以及國內駕照，快遞或直接交給公司便可獲專人處理，一周內完成辦證。至於「專人」是否深圳的人員，該客服再次重申公司位於福田口岸。

入境處去年3月曾拘黑工 法庭判監禁

入境處內地訪港旅客排隊領取籌號代辦駕照屬「黑工」，入境處去年3月拘捕一名61歲內地女子以訪客身份在香港逗留，在警誡下承認來港從事代辦申請的非法工作，每宗申請賺取港幣一百元的酬勞，及後被判囚54日。另外，一名33歲香港居民女子亦因涉嫌聘用非法勞工被捕。