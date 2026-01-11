5人穿越鰲太線釀3死　細節曝光：開飛行模式避罰，為便捷輕裝出行

近期，5人未經許可違規穿越秦嶺「鰲太線」，其中3人不幸遇難，年齡最小者僅19歲。中央廣播電視總台「國家應急廣播」公眾號報道，親歷了此次救援的晨曦救援隊隊員唐新龍在還原事故救援的過程中提到，領隊為「規避罰款」，要求全員將手機調到了飛行模式，徹底阻斷了救援的希望。



鰲太線。（小紅書＠M_ing）

為便捷輕裝出行

1月2日凌晨，一支由1名領隊，4名隊員組成的徒步隊伍，避開管護站繞過鐵絲網登山。5人中，1名為女性，4名為男性。年齡最大的32歲，年齡最小的19歲。他們目標明確：一日之內，輕裝速穿「小鰲太」。

鰲太線。（央視新聞）

為圖行進便捷，5人選擇輕裝出行。參與救援的晨曦救援隊隊員唐新龍透露，幾人攜帶的都是一日輕裝背包，「如果他們有帳篷、睡袋和防潮墊，哪怕原地等待救援，都能堅持到我們找到。」

隊員還原搜救過程。（國家應急廣播）

隊員還原搜救過程。（國家應急廣播）

進山當天，山上便突然下雪，氣溫急劇下降，面對失溫的可能性，兩名男隊員決定回撤，領隊帶着一男一女繼續前行。然而回撤的兩名男隊員因體能差異意見不合，體能較好的男子再次選擇獨行。

選擇獨行的男子自行出山。而另外一名男隊員則成了唯一的獲救者。他在夜裏點燃了山草和多餘衣物，找了個避風口取暖。1月4日上午，救援隊員找到他時，他已極度疲憊虛弱，甚至出現幻覺，誤以為自己出山了。隨後，他被順利護送下山。此時，大山深處還有3人失聯。

開飛行模式避罰款難以追蹤位置

唐新龍介紹，如今「鰲太線」全域覆蓋網絡監測，進入後手機會自動彈出提示。為防止被監測到違法登山，逃避100至5000元（人民幣）的罰款，在領隊要求下，全員將手機調到了飛行模式。

鰲太線告示。（國家應急廣播）

直到後來遇險，他們才將手機信號打開。公安機關調取信號記錄，僅能模糊判斷失聯人員的手機曾在青峰峽景區附近短暫開啟過一次，卻沒有精準的經緯度坐標。

1月5日下午，救援隊員搜尋時發現2名失聯者，均已無生命體徵。隨後，隊員又在附近區域發現最後一名失聯者墮崖。1月7日下午，這名失聯墮崖人員被找到，但已不幸遇難。

直升機搜救。（央視新聞）

推斷死因為失溫

唐新龍推斷3人的死因為失溫，他解釋，鰲太線的日間溫度約為零下2-5℃，人體尚可接受；但到了夜間，氣溫會驟降至零下20度左右。

「鰲太線」的艱難，不僅在於漫長路程和高強度爬升，更在於變化多端的氣候。由於地處南北氣候分隔線，行走在「鰲太線」上，實則是置身於兩股性質截然不同的氣流交鋒面上。據當地救援隊統計，在「鰲太線」過往發生的安全事故中，失溫是一個主要原因。

領隊還原搜救過程。（國家應急廣播）

鰲太線被非法穿越的背包客稱為畢業線

「鰲太線」是一條連接秦嶺鰲山與太白山的山脊線路，全程海拔多在3000米以上，需連續翻越17座山峰，氣候覆雜多變。

領隊還原搜救過程。（國家應急廣播）

據不完全統計，2012年至2017年，因非法穿越「鰲太線」導致的死亡事件多達50餘起。2018年開始，太白山自然保護區聯合太白縣人民政府發佈公告，禁止非法穿越「鰲太線」。

唐新龍透露，「在戶外圈子裏，『鰲太線』被不少非法穿越的驢友稱為『畢業線』。他們認為成功走完『鰲太線』，就相當於大學畢業了，算是證明了自己。」