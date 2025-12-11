BB被竟有「英文F字粗口」　外包裝看不到　家長氣瘋拍片批評

內地有家長發現，孩子的嬰兒被上竟印有不雅英文單詞「F**K」，氣得拍片傳上網提醒其他家長，畫面曝光後在社交平台引起討論，不少家長表示「看了很震驚」，最終這宗事件無法解決因為是「贈品」。



綜合內媒報導，投訴家長指出這件嬰兒被並非近期購買，而是「幾年前別人送的奶粉附贈品」。他指出，該物件直到近日才拆封使用，因此先前完全不知布料上印有不當字樣。

嬰兒被褥驚現不雅英文字母。（微博圖片）

嬰兒被褥正面十分正常 反面驚現不雅英文：

他無奈地說：

外包裝看不到裡面的英文，因為被疊在裡面，拆開才發現竟然有不雅英文B**ch、 F**k！

由於被褥上沒有品牌或商標資訊，推測可能是小型工廠代工產品。只有水洗標籤上有四個韓文字體，但無法確認來源廠家，所以也沒辦法追查，這件事情不了了之。

家長強調，將影片公開並非為了指責某一品牌，而是提醒家長注意孩子用品可能存在的隱藏問題：「就是提醒大家提高警惕，避免對孩子造成不良影響。」

對此，不少網友認為廠商應加強品質與審核流程，避免奇怪事件出現在嬰童用品上；也有網友呼籲監管單位加強市場檢驗，避免同類產品流入市面。

