BB被竟有「英文F字粗口」 外包裝看不到 家長氣瘋拍片批評
撰文：ETtoday
出版：更新：
內地有家長發現，孩子的嬰兒被上竟印有不雅英文單詞「F**K」，氣得拍片傳上網提醒其他家長，畫面曝光後在社交平台引起討論，不少家長表示「看了很震驚」，最終這宗事件無法解決因為是「贈品」。
綜合內媒報導，投訴家長指出這件嬰兒被並非近期購買，而是「幾年前別人送的奶粉附贈品」。他指出，該物件直到近日才拆封使用，因此先前完全不知布料上印有不當字樣。
嬰兒被褥正面十分正常 反面驚現不雅英文：
+7
他無奈地說：
外包裝看不到裡面的英文，因為被疊在裡面，拆開才發現竟然有不雅英文B**ch、 F**k！
由於被褥上沒有品牌或商標資訊，推測可能是小型工廠代工產品。只有水洗標籤上有四個韓文字體，但無法確認來源廠家，所以也沒辦法追查，這件事情不了了之。
家長強調，將影片公開並非為了指責某一品牌，而是提醒家長注意孩子用品可能存在的隱藏問題：「就是提醒大家提高警惕，避免對孩子造成不良影響。」
對此，不少網友認為廠商應加強品質與審核流程，避免奇怪事件出現在嬰童用品上；也有網友呼籲監管單位加強市場檢驗，避免同類產品流入市面。
延伸閱讀：幼稚園男生秒幫女同學紮丸子頭 原因勁暖心 網民：未來撩妹高手
+10
浙江多間小學派印有「鹹網」QR code美術本 家長嚇壞印刷廠報警長春幼兒園辦「集體婚禮」：女孩模擬新娘討紅包、男孩敲門接親上海女童買書獲贈品 家長一查竟是色情連環畫 店家：非故意幼稚園生帶酒返學 同學以為果汁齊齊飲 家長嬲爆校方咁講
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】