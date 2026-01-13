陝西貨車司機取暖中毒亡遺兩孤雛　同行損18萬　愛心人士願供學費

32歲貨車司機楊師傅在陝西榆林等候裝煤時，用柴暖取暖時不幸一氧化碳中毒去世，遺下一對兒女。1月11日，來自全國各地的貨車司機聚集於楊師傅老家為其送行，並向家屬捐贈約18萬元（人民幣，下同）善款。



《極目新聞》報道，32歲的楊師傅是貨車司機，在陝西榆林等候裝煤期間，於車內燒柴油取暖時一氧化碳中毒身亡，遺下10歲並患有多動症的兒子和3歲的女兒。

崩潰的家屬和其遺留下的兩個幼童。（抖音＠卡車豆哥）

楊師傅英年早逝後，各地貨車司機紛紛捐款。貨車司機代表「陝北榆林輪胎哥」高雷雷稱，1月11日上午，捐款儀式在楊師傅老家舉行，家屬細緻記錄了每一筆愛心捐款，捐款從幾十元到上千元不等，很快籌集了約18萬元。

公益人士「卡車豆哥」感慨道，「跑貨車賺錢不易，但當同行遇到難關，還是願意這麼無私地奉獻」。據悉，不少司機是剛卸完貨，便將當天收入悉數捐出。

募捐現場。（極目新聞）

此外，已有愛心人士主動聯繫家屬，表示願意承擔楊師傅女兒從幼稚園至高中，共計15年的全部上學費用，目前相關事宜正在對接中。

據了解，楊師傅出事前剛貸款購買新車一個多月。「卡車豆哥」介紹，車輛問題已與汽貿公司協商解決，對方也有捐款。其身後事的處理也得到了相關公司的配合。

現場來自各地的貨車司機為楊師傅家屬籌集共18萬元人民幣。（極目新聞）

值得註意的是，柴暖（柴油駐車加熱器）已經成為很多貨車司機冬天在路上的生活保障。「陝北榆林輪胎哥」也再次提醒，貨車司機靠燒柴油取暖，一定要將窗戶留兩指寬或一兩厘米的縫隙，否則會有一氧化碳中毒的危險。