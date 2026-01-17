內地「黑士多啤梨」上市　每斤售價過百元　果農：物以稀為貴

內地近日有「黑士多啤梨」上市，售價高達過百元（人民幣，下同）一斤，引發廣泛關注。至於為何售價昂貴，有湖北武漢的果農表示，物以稀為貴。



「黑士多啤梨」售價高達過百元。（網上圖片）

據《九派新聞》報道，這種士多啤梨的顏色深紫接近黑色，武漢東西湖區的果農李西軍介紹，自家士多啤梨園內有約3萬株士多啤梨，但「黑士多啤梨」僅有600多株，佔其總種植量的約五十分之一，屬於試驗田。

李西軍表示，目前，「黑士多啤梨」每周的產量大約只有5斤，這些果實一旦成熟，在採摘園里非常搶手。「三、五斤的產量，如果有顧客專程來採，可能一兩天就採完了。」而採完後需等待三、五天至一周，下一批果實才會成熟。

顏色較深的為「黑士多啤梨」。（九派新聞）

至於過百元一斤的定價，李西軍介紹，這既基於品種特性，也是一種市場策略。他進一步解釋，「黑士多啤梨」的甜度較普通品種更高，顏色和風味獨特，「很多顧客喜歡嘗鮮。」據他了解，在浙江、陝西等地，「黑士多啤梨」的售價甚至能達到150-160元一斤。

那麼，顧客的反響又如何？李西軍認為目前的口碑是積極的，但與普通品種比較，「黑士多啤梨」在種植技術上要求更高，他們仍在不斷摸索其甜度、果型和全套管理技術。他表示，若今年試種成功，市場反饋持續良好，後續會考慮適當擴大種植規模。