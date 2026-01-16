微短劇含「7歲嫁人15歲生子」內容捱轟　最高檢：拒絕「毒流量」

內地微短劇亂象頻生，繼「一胎生99娃」短劇引發爭議後，近日又出現一部《逼錦鯉替嫁活閻王，相府氣運全斷了》，找來11歲童星劉星辰演「替嫁新娘」，搭檔28歲男星靳旺，女主角未成年與劇情設定皆遭網民批評，目前其已經從平台下架。周五（16日），最高人民檢察院主管的《檢察日報》發表評論文章指出，以兒童視角或以兒童作為核心角色的影視作品本應傳遞正向、健康的價值觀，卻被一些人異化為擦邊、成人化隱喻的噱頭，這股歪風邪氣不能不引起重視。



文章提到，有關短劇劇情包含「7歲被迫嫁人」、「15歲生子」等設定，劇中還有多處男女主摟抱、牽手的肢體接觸鏡頭，故事線更是充斥「養成系」、「大婚圓房」等內容。成人化的隱喻內容，嚴重違背倫理的劇情設定，讓女童與成年男子演繹親密鏡頭……這些無底線的內容引發公眾強烈不滿。讓未成年人演繹遠超其認知的成人化劇情，本質上是將孩子工具化、商業化。未成年人尚未形成完整的價值觀和自我保護意識，卻被強行置於曖昧、低俗的劇情框架中，不僅對女童自身身心健康造成傷害，更會扭曲社會對兒童權益保護的認知。

從法律層面看，該短劇被下架是必然結果。未成年人保護法明確，禁止任何組織或個人製作或向未成年人傳播含有淫穢、暴力、兇殺、恐怖、賭博等毒害內容的出版物或網絡信息。廣電總局2019年頒布的《未成年人節目管理規定》以及該局網絡視聽司近日發布的《管理提示（兒童類微短劇）》，均突出強調未成年人節目管理工作應當堅持正確導向，明確要求兒童不得出演成人化劇情，遏制兒童類微短劇成人化、工具化、娛樂化傾向。

以兒童視角或以兒童作為核心角色的影視作品本應傳遞正向、健康的價值觀，卻被一些人異化為擦邊、成人化隱喻的噱頭，這股歪風邪氣不能不引起重視。儘管上述劣質短劇已被下架，但背後折射的問題值得深思：兒童短劇創作如何跳出內容低俗、價值導向偏差的「有毒模式」？如何遏制短劇為博眼球向「毒流量」發展？

文章認為，內容審核是關鍵一環，這毋庸置疑。引發爭議後下架，似乎已成為低俗兒童短劇在監管夾縫中遊走的套路。但這種「先爆後禁」的模式已經讓其收割到流量，也無法避免類似低俗短劇卷土重來。針對此類現象，必須依法依規加強全鏈條管理。主管部門應進一步細化兒童參與短劇拍攝的審查標準和行為規範，從創作源頭攔截低俗、成人化內容。另一方面，應壓實創作機構的主體責任，確保劇本前置審核、拍攝過程監護、成片內容分級等，讓未成年人參與演藝活動始終身處法律與倫理的安全區間。平台作為傳播的重要載體，也要完善內容審核流程，不能為了流量對違法違規內容「睜一只眼閉一只眼」。

文章強調，守住底線，還要亮明嚴肅追責的態度。對於屢教不改或情節嚴重的創作機構與個人，依法採取警示約談、限制從業、行政處罰乃至追究法律責任等措施，形成有效震懾。

涉及兒童的短劇創作，法律是不可逾越的「紅線」，公序良俗是行業發展的「底線」。行業的未來，終究要靠優質內容的支撐，而非畸形的流量邏輯。