不滿顧客影相要求　上海貴價餐廳服務員駡「長這樣可憐你」被炒魷

近日，上海一間人均消費765元的｢黑珍珠餐廳｣（内地美食榜單）有顧客不滿服務員影相效果，要求重拍，竟遭到對方辱駡「長這樣我真可憐你」、「吃到一萬四再讓我服務」。事件衝上微博熱搜，引發網民不同爭議，「一個服務員這麽拽嗎？」、「服務員這沒有拍照義務」。



上海餐廳服務員在朋友圈發文辱駡顧客。（網易新聞）

餐廳服務員辱駡顧客事件衝上微博熱搜。（微博截圖）

《網易新聞》報道，這名上海餐廳服務員對顧客不滿影相效果，要求重拍的行爲怨氣滿腹。他直接在微信朋友圈放出顧客無打格的相片，並發文辱駡「長這樣我真可憐你」、「兩人才一千四，什麽時候吃到一萬四再讓我服務你好嗎」、「老子是前台接待不是專業攝影師」。相片可看出，兩位顧客一男一女，親密坐在一起，餐桌上放置蠟燭，看起來像是在慶祝。

事後，餐廳老闆稱，已開除該員工，並移交律師團隊來處理。有網民查到這間餐廳主營法式料理，被評為「黑珍珠上榜一鑽餐廳」，消費不菲，人均要765元。

事件衝上微博熱搜後，網民評價兩極，有人站在顧客這邊，認為「這麽高價格的餐廳消費，要求服務員拍照很正常」、「就算不滿意重拍，也不應該把別人相片發到朋友圈」。

但也有人力挺服務員，認為「服務員這沒有拍照的義務」、「顧客吃飯就算再貴又不包含拍照服務，憑什麽對服務員諸多要求」。