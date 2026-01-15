西貝預製菜風波｜傳虧損超5億　創始人證實將關閉102家門店

內地西北菜連鎖餐廳「西貝蓧麵村」（下稱西貝）早前陷入輿論風波，內地企業家兼演說家羅永浩在微博發文指西貝「幾乎全是預製菜」引起爭議。1月15日，內地網傳西貝將關閉102家門店，又稱西貝目前虧損已超過5億人民幣（下同）。西貝餐飲創始人賈國龍回應稱，網傳截圖信息基本準確，又稱遭到了「鋪天蓋地的污衊」。



西貝創始人、董事長賈國龍。（微博＠中國新聞周刊）

內地西北菜連鎖餐廳「西貝蓧麵村」陷入輿論風波。（大眾點評）

1月15日，內地網傳一份西貝內部會議資料及閉店清單，稱西貝將一次性關閉全國102家門店，占其門店總數約三成，並涉及約4000名員工。此外，網傳消息還稱自2025年9月預製菜風波後，西貝沒有一家門店盈利，截至目前西貝虧損已超過5億。

西貝關閉過百家門店。（微博）

1月15日下午，西貝餐飲創始人賈國龍回應稱，網傳截圖信息基本準確，又稱遭到了「鋪天蓋地的污衊」，無論按照國家定義還是現實生活常識，西貝門店從來不是預製菜，是被網紅惡意混淆「中央廚房備菜」和「料理包預製菜」的差異。

他還表示，接下來的時間會繼續拼，爭取活下來，「我本人沒有西貝之外的任何資產，沒有國外資產。」

西貝創始人回應。（新黃河）

網傳閉店清單中，西貝此次關店主要集中於一、二線城市，包括上海、北京、深圳、廣州等地，總共計劃關閉的門店達102家。其中，上海涉及門店數量最多為19家。

羅永浩。（羅永浩微博圖片）

2025年9月，內地西北菜連鎖餐廳「西貝蓧麵村」陷入輿論風波。內地企業家兼演說家羅永浩在微博發文指西貝「幾乎全是預製菜」，雙方爭議多日。

9月10日，羅永浩在微博發文稱，西貝「幾乎全是預製菜」。（微博＠羅永浩的十字路口）