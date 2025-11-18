西貝預製菜風波｜前線員工平均加薪500元 遭網暴辱罵可領委屈獎
撰文：林芷瑩

內地西北菜連鎖餐廳「西貝蓧麵村」（下稱西貝）早前陷入輿論風波，內地企業家兼演說家羅永浩在微博發文指西貝「幾乎全是預製菜」引起爭議。
受輿論影響，部分西貝門店前線員工遭遇「網暴」，有門店甚至每天接獲十幾通辱罵電話，西貝除了為各地門店的前線員平均工加薪500元（人民幣，下同），更設立「委屈獎」以表安慰。
《紅星新聞》報道，西貝公關部表示，「西貝羅永浩風波」發生後，西貝對前線員工從9月起平均漲薪500元/人/月，對風波期間遭受網暴和極端辱罵的員工給予委屈獎補貼，並邀請心理咨詢師對部分門店員工進行輔導跟蹤。同時，西貝每周在各門店評選「最美西貝人」，持續獎勵熱情服務顧客、獲得顧客肯定的一線員工。
9月12日，西貝召開1.8萬人員工大會，西貝創始人兼董事長賈國龍在會上宣布將向前線員工發放500元補貼。
據報道，西貝前線員工已在9月收到補貼，10月補貼轉變為獎金收入的一部分，固定保留在前線員工的收入體系中。
西貝公關部介紹，9月起發放的每月500元並非委屈獎，而是普遍漲薪，每家門店的獎金包是固定，人均500元。10月起會根據考核情況，每人可領300至800元不等的獎金；另外，每家門店每月評選4至6個最美西貝人，每人當月獲獎金與門店盈利能力有關，約400至800元。目前，西貝還在商討進一步提升前線員工薪酬的計劃。
據了解，漲薪和獎金覆蓋的前線員工指的是店長級以下夥伴，其中不包括區域負責人和總部幹部。
今年年中，賈國龍曾透露會將人工成本率從行業平均25%提升至30%，「給一線員工更高收入」。
「西貝羅永浩風波」發生後，賈國龍曾在內部明確提出要求「不允許減排班、不允許裁員，店內沒有客人時，店長就帶領大家學習、訓練。」在提升服務質量的同時，西貝還採取對部分菜品降價、發百元消費券等「挽回客流」的措施。
