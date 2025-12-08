90多歲老翁插隊埋單遭青年追罵公審　網民心酸：台灣怎麼變成這樣

一名台灣網友表示，他近日在餐廳用餐，結帳時看見一名90多歲阿伯無視隊伍，直接插隊到前方並把錢丟了就跑，氣得他立刻追上去，指責對方：「你插隊，拿我們當白痴喔。」不過影片曝光後卻被網友罵翻，有人說：「老人家可能真的無法久站，還這樣公審老人，你以為這樣很高尚喔？」



發文者在Threads貼出影片，並表示：

一個阿伯到餐廳吃飯，結帳時不管排隊一堆人，錢丟了就跑，只好去教訓他一下。

曝光的影片也可以看見，男子追到阿伯旁邊指責：「你插隊，拿我們當白痴喔。」

台灣一年輕男子追上90歲老翁，並指責對方插隊。（tiktok@luben730/tiktok@alfaromeo432）

兩人在樓梯上交涉 都未說服對方：

+ 16

儘管阿伯說自己90多歲，男子仍不斷指責，更痛罵阿伯：「你把我們當白痴，排隊就白痴是不是，莫名其妙。」

影片曝光後立刻引發網友熱議，但多數人都同情阿伯，有人說：

「看他走路就知道腿腳不好，何必這樣」

「看了好心酸，現在的年輕人是怎麼了，仗著假正義的個性去欺負阿伯」

「每個人都會老，就不能有點包容嗎，台灣怎麼變成這樣了」

「阿伯那句我就是等了好久，看了好鼻酸，老人家可能真的無法久站，還這樣公審老人，你以為這樣很高尚喔」

「你維持的不是秩序，只是你那少少的優越感，那老人家老到只想回家，站著都是痛苦，你卻以為他欠你一個教訓，其實他連解釋的力氣都沒有了」



但也有人說：

「不是，怎麼這麼多人指責年輕人，老人也不能倚老賣老呀，大家都在排隊，如果他能好言告知無法久站，相信大家都能體諒」

「太詭異了吧，到底是哪個學校有教，老了就可以開始插隊的，一堆人說什麼你也會老，想請問各位是打算變老了就突然開始學習插隊的技巧嗎」



事件發酵後，發文者目前已將社交帳號關閉。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】