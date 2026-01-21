中國遊客日本滑雪被纜車撞險爆頭　網民狠批無危機感：活該被撞

有中國遊客拍片稱，日前在日本滑雪時被纜車擊中頭部，同行友人因未戴頭盔，被診斷為輕微腦震蕩，提醒大家滑雪時一定要戴頭盔，惟不少網民直言當事人的行為與站在火車路軌上拍照打卡無異，「你站那不活該被撞嗎」。



當事人拍片稱，自己在日本安比高原滑雪場（APPI Snow Mountain Resort）滑雪時被移動中的纜車撞擊頭部，「家人們，被纜車爆頭了，來日本玩野雪一定要戴頭盔」。

女事主與朋友滑雪時被纜車撞到。（影片截圖）

女事主被纜車擊中頭部。（影片截圖）

她表示，自己被纜車撞擊頭部，因為有戴頭盔才沒有大礙，同行朋友卻沒有戴頭盔，「被撞出一個超大的血包，被診斷為輕微腦震蕩」。

女事主被纜車擊中頭部。（影片截圖）

女事主稱，朋友因未戴頭盔，被診斷為輕微腦震蕩，「被撞出一個超大的血包」。（影片截圖）

雖然當事人旨在提醒大眾佩戴頭盔，但影片曝光後引起網民質疑。不少人指出，事故發生是因為遊客無視安全規範，站在纜車運行的動線上拍照打卡，批評其行為與在火車路軌上拍照無異，紛紛直言「這是自找的」。

網民睇法：

有一說一，你站那不活該被撞嗎

站在纜車動線上，就是碰瓷

拍照打卡也要分地方吧，成年人有判斷安全和為自己行為負責的意識，這和大馬路上、火車軌道上拍照打卡的有什麽區別，只能說自找的

在哪玩兒都不能站在纜車下面啊

自己沒有危機感，不能怪任何人

站軌道下面那不活該嗎

纜車可是沒有後視鏡的，也沒方向盤

