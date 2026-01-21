錄下姑母偷自家玉米　陝西婦反遭木棍監生打死　75歲姑丈被判死刑

2024年9月，時年56歲的陝西女子姬某利拍下親戚偷自家玉米的影片，反遭親戚丈夫王某飛毆打致死，鄰居發現姬某利倒地後欲報案也遭打死。1月21日，該案件一審宣判，75歲的王某飛被判死刑。



女子姑母疑偷玉米畫面。（影片截圖）

受害人。（紅星新聞）

來自陝西省榆林市的王女士表示，2024年9月27日，她的母親、時年56歲的姬某利在清晨發現姑母在偷自家的玉米，於是偷偷拍下影片後回家。

當日上午10時，當姬某利再次來到玉米地時，碰到了姑母的丈夫王某飛，對方手持胳膊粗的木棍將她毆打致死。死亡醫學證明（推斷）書顯示，姬某利死亡原因為閉合性顱腦損傷。

姬某利的鄰居陳男發現她倒地不起，準備報警時也遭王某飛毆打致死。王女士表示，母親的姑母偷玉米不是一次兩次，出於親戚關係的緣故並沒有說破。

女子姑母偷藏的玉米。（影片截圖）

第一次庭審中，王某飛當庭承認自己動手殺了姬某利和陳男。事發當日，王某飛被妻子告知，妻子掰玉米的過程被姬某利拍下，於是王某飛出門找姬某利，雙方最終在玉米地附近的草坑相遇。

1月21日，該案件一審宣判，受害人姬女士的兒子王先生表示，兇手王某飛被判死刑，他們對這一結果表示認可。