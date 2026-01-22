河南14歲童遭生父繼母虐待亡　死時多處出血穿尿布　施暴者已被拘

1月20日，河南安陽市的張女士反映，她14歲的侄子張砷（化名）長期遭受親生父親與繼母虐待，於2025年中秋節不幸離世。1月21日，安陽市發佈通報稱，案發後，張砷父親已投案自首，其繼母有重大作案嫌疑，現已被公安機關控制，案件正在進一步偵查中。



14歲的張砷。（奔流新聞）

張砷生前身上有多處被虐待的痕跡。（奔流新聞）

《奔流新聞》報道，張女士曾偶遇張砷上下學，當時其臉上有明顯淤青。張砷曾因挨打跑到她家。2025年11月13日，張女士得到張砷已於2025年中秋節那天離世的噩耗。警方出具的屍檢報告顯示，14歲的張砷身高僅1.4米，身體存在肝壞死、肺出血、腦出血等多處損傷，身體機能已達到敗血症狀態，死亡時還穿着尿布。據警方說法，這是長期虐待、不給吃飯導致的結果。

1月21日，安陽市龍安區聯合工作組發佈情況通報稱，經查，2025年10月5日，該區某小區發生一起刑事案件，造成受害人張某某（即張砷）死亡。

案發後，張某（張某某父親）投案自首。鑑於案件涉及未成年人，該區成立了由公安、婦聯等部門組成的聯合工作組。1月20日，張某某死亡原因鑑定報告出來後，結合前期偵查，發現李某某（張某某繼母）有重大作案嫌疑，現已被公安機關控制，案件正在進一步偵辦中。