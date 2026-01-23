學員數萬吸金2400萬　內地「性商教母」被批顛覆三觀遭抖音封殺

近日，「中國性商教母」網紅周媛憑藉「眼神給出去」、「身體呈X形」影片走紅網絡，同時也引發内容低俗和物化女性爭議，22日其抖音帳號被封。據統計，周媛的付費課程收入超2400萬元（人民幣，下同），學員或達數萬人。



現年47歲的周媛創辦的「黑白顛性商學苑」，號稱是中國首家女性「性商教育平台」。她在抖音、小紅書等平台的粉絲量接近20萬，主要發布針對女性魅力修煉課，但因內容低俗和畫面辣眼，被網民形容為「頂級狐貍精課程」。



「中國性商教母」周媛憑「我眼神給出去」影片走紅網絡。（網絡圖片）

周媛被檢舉內容低俗、物化女性，遭抖音平台永久封鎖。（網絡圖片）

課程最貴8.8萬

《藍鯨新聞》報道，周媛的課程分為線上與線下兩類，線上課程價格從9.9元、99元、999元到上千元不等，其中標價999元的課程，頁面顯示已有5,690人學習，內容涵蓋多種情感問題與情趣方法。

而線下課程則有售價2999元和4980元的訓練營，甚至還有高階「導師私定課」與「分階研習班」，其中「全維成長研習班」售價高達8.8萬元。

最貴課程8.8萬，有指周媛累計收入超過2400萬人民幣。（網絡圖片）

有工作人員表示，累計服務學員「已達十幾萬」，線下課程一個月可能開設10多場，活動遍佈長沙、廈門、天津、西安、南京等地。

還賣成人用品和醫療器械

除了付費課程，周媛的公眾號商城還銷售內衣、成人玩具、避孕用品等，甚至涉及醫療器械銷售，自稱配備國際化層流手術室與無菌激光操作室。

周媛的公衆號商城還買成人用品和醫療器械。（網絡圖片）

網民評價兩極分化

輿論將周媛課程定義為「小三培訓班」「討好男性」，對此網民評價兩極分化，有人認為這是「女性自我提升的途徑」，但有人批評其為「新時代的PUA培訓」。周媛則稱，課程想強調的是「親密關係里我們可以取悅自己」。

官媒痛批：顛覆三觀

隨著周媛的影片在網絡爆紅，她的金句畫面被大批網友模仿，甚至部分明星名人也下場玩梗。同時她也被檢舉內容低俗、物化女性，遭抖音平台永久封鎖。

官媒《中國婦女報》發文斥責：「這樣的影片課程可謂『顛覆三觀』，其內容遊走於低俗擦邊與偽『情感諮詢』的灰色地帶。