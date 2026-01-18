31歲網紅舞蹈老師患罕見病2個月離世　丈夫不悔賣樓賣車舉債救妻

新疆31歲的網紅舞蹈老師萬小艷日前不敵罕見病離世，從確診到病逝僅短短兩個多月，令人惋惜。她因罹患噬血症候群，病情急速惡化，儘管丈夫賣房、賣車傾盡所有全力搶救，仍未能留住摯愛。她的丈夫崩潰說道，即使未能救回愛人，也不後悔變賣擁有的一切。



據《南京晨報》報導，萬小艷於2025年10月底因持續高燒就醫，經檢查確診為噬血症候群（通常被稱作噬血球性淋巴組織球增多症，HLH）。該疾病屬於免疫系統嚴重失控的罕見重症，常見症狀包括長時間高燒、血球數量下降、肝脾腫大，且對一般抗生素治療無效，病程進展極快、死亡率高。

知情人士指出，萬小艷在治療期間一度等到骨髓配型成功，原定於2026年1月7日進院接受後續治療，未料進院前一天病情急轉直下，出現多重器官功能衰竭，醫生全力搶救仍回天乏術，最終於1月14日離世，年僅31歲。

據了解，萬小艷的網紅姊姊「萬老師」，她在社交平台發文哀悼，

願天堂沒有疾病，願你依舊穿著舞鞋，跳最愛的舞。

字字句句令人鼻酸。

報導指出，萬小艷的丈夫史天琪為救治妻子，變賣房產與車輛，甚至舉債赴北京求醫，傾盡積蓄仍無法挽回生命。他事後坦言，「不後悔這樣做」，只希望能為妻子爭取多一線生機。

醫生說明，噬血症候群本質上是病毒感染引發免疫系統暴走，形成所謂「細胞激素風暴」，反而攻擊自身器官，治療上多需仰賴化療或標靶藥物控制病情，部分患者則須進行骨髓移植，但即便配對成功，病情仍可能在短時間內急遽惡化。

專家也提醒，雖然約9成成人體內都曾感染EB病毒（Epstein-Barr virus, EBV），但真正誘發噬血症候群的比例極低，關鍵警訊在於「不明原因持續高燒」，若出現長時間高燒、抗生素無效等情況，應盡速就醫排查，以免延誤治療時機。

