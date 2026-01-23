接班Labubu？Pop Mart「電子木魚」爆紅隱藏款炒高2倍　股價飆6%

泡泡瑪特（Pop Mart）推出的「PUCKY敲敲系列」毛公仔掛件盲盒，因輕拍即可發出清脆木魚聲，被網民戲稱為「電子木魚」，短短幾日爆火出圈，隱藏款價格翻2倍多，股價一路狂飆6%。



《界面新聞》報道，泡泡瑪特1月推出「PUCKY敲敲系列」毛公仔掛件，該系列盲盒採用6款常規角色+1款隱藏款的配置，單盒售價為99元（人民幣，下同），整盒6個售價為594元。

Pop-Mart「電子木魚」爆紅。（小紅書：@強盜LEO）

毛公仔掛件為何會爆火？

產品核心亮點在於輕拍頭部即可發出清脆逼真的木魚聲效，每款還標註「財富+1」、「快樂+1」、「智慧+1」等吉祥寓意，契合了當下年輕人用輕鬆方式緩解情緒的需求，被封為「打工治癒神器」。

產品核心亮點在於輕拍頭部即可發出清脆逼真的木魚聲效。（小紅書：@羅帥在邊玩邊賺）

「PUCKY敲敲系列」軟膠毛公仔掛件。（界面新聞）

目前，該系列產品在官方App顯示已售罄。某電商平台上潮玩店舖售賣的隱藏款「成功+1」售價為327元左右，被炒高2.3倍。此外，在二手交易平台上，該系列的普通款溢價不高，賣家售價普遍在90多到100元，但隱藏款標價多在245元及以上。

「PUCKY敲敲系列」二手貨在網上被炒賣。（界面新聞）

毛公仔掛件帶動股價飆升？

產品爆火也傳導至資本市場。1月22日午後，此前股價低迷的泡泡瑪特港股(09992.HK)快速拉升，漲幅一度超6%，截至收盤上漲5.97%，報206港元/股，市值攀升至2764億港元。

自2025年底開始，泡泡瑪特旗下頂流潮玩IP「Labubu」從「一娃難求」開始「跌落神壇」，市場價格逐漸「崩盤」，「泡泡瑪特五折甩賣」的話題連續多日刷屏。

而「PUCKY敲敲系列」電子木魚的走紅，顯示泡泡瑪特又精準捕捉到了年輕人情緒需求，將抽象解壓需求轉化為具象潮玩，使其再次成為社交平台熱門打卡單品。