港鐵太嘈被勸阻！大媽怒吼：我大聲？這裏是香港啊！　後續惹爭議

乘搭港鐵應互諒互讓，勿騷擾他人。本港社交平台Threads流傳影片，指有2名2大媽與1名紫衣女子疑因聲量問題爭吵，其中被指「大聲」的大媽咆哮怒嗆「唬我大聲？神經病啊你！這裏是香港啊！」，又不斷「爆粗」威嚇，紫衣女則表示要報警，詎料遭2名大媽逼迫「報啊！不報你是X娘生的！」。直至影片結束，3人仍在爭吵。



影片引來網民熱議，不少人認為在港鐵內大聲說話行為離譜，也有網民關注大媽所言，疑惑「話這裏是香港，然後講晒粗口？即係香港佢至咁做？」。



本港社交平台Threads流傳影片，指有2名大媽與1名紫衣女子疑因聲量問題爭吵。（Threads@lllppaakxdkkdkskskek）

港鐵大媽怒吼：唬我大聲？這裏是香港啊！

影片長約1分鐘，見到港鐵車廂當時擠滿乘客，坐在座位的紫衣女子正與站在旁邊的大媽爭吵，其中大媽目露兇光「連珠發炮」，以普通話大聲喝罵「唬我大聲？神經病啊你！這裏是香港啊！他X的臭X！是傻X來的你」。

坐在座位的紫衣女子正與站在旁邊的大媽爭吵，其中大媽目露兇光「連珠發炮」。（Threads@lllppaakxdkkdkskskek）

紫衣女欲報警 大媽兇嗆：報啊！不報你是X娘生的！

面對大媽「怒火攻勢」，紫衣女子顯得「被震懾」，未有反駁。待大媽罵完，雙方對眼沉寂片刻後，紫衣女表示「我馬上報警」，詎料大媽絲毫未懼再度「火起」，與同行大媽一同逼迫紫衣女「報啊！最怕你不報！不報你是X娘生的！」。

紫衣女以普通話夾雜方言反駁，大媽則繼續怒吼「報（警）啊！」。直至影片結束，雙方仍在爭吵。

直至影片結束，雙方仍在爭吵。（Threads@lllppaakxdkkdkskskek）

網民斥大媽離譜：即係香港佢至咁做？

網民看過影片議論紛紛，有人認為在港鐵內大聲說話行為離譜，也有網民關注大媽言論，質疑「企喺度嗰件話這裏是香港，然後講哂粗口？即係香港佢至咁做？」。

（Threads@lllppaakxdkkdkskskek）