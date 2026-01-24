不動就罰錢？山西清潔工被曝佩戴定位器 官方回應：用於安全管理
撰文：唐雪艷
出版：更新：
近日，山西清潔工佩戴定位器工牌，稱「不動就會被罰款」一事引發熱議，網民稱其為「電子鐐銬」。當地相關部門緊急回應，稱定位器只用於考勤和安全管理，不存在監視罰款。
1月19日，山西運城清潔工人在雪天清潔時，有網民暖心詢問「這天不歇歇嗎？」，清潔工稱：「（身上有）定位器，不動的話要被罰款」。
清潔工為何要佩戴定位器？
山西運城環衛中心工作人員稱，清潔工佩戴含定位器的工牌，一方面是保障安全，另一方面工作要有軌跡，有時限要求，休息不能超過一定時間，後台有專人監控，片區管理員也會核實。
「清潔工歲數比較大，不可能讓他們一直走動，要考慮他們的體力，不存在一不動就罰款」。該工作人員還介紹事發當天，當地遇到大雪，清雪工作需要正常進行。
智能工牌有何用？
《紅星新聞》報道，1月22日，山西運城市市容環衛中心主要負責人表示，目前全市約有1300名清潔工人佩戴了智能工牌，該政策已實施兩年多。
這些工牌帶定位功能，可以用來參考清潔工是否存在脫崗、坐崗的情況。但由於清潔工年齡都比較大，如果身體不適可以通過報警系統及時響應，讓上級部門發現從而迅速找到人。
負責人表示，「智能工牌」只是工作管理當中的輔助措施，並不會死板地全部採用工牌記錄的數據。「清潔工在一線公路上工作，有時候出現交通事故，通過智能工牌及時響應，這也是對他們的一種保護」。
清潔工不動會被罰款嗎？
針對「智能工牌是否會讓清潔工因停留被罰款」的爭議，負責人明確回應：智能工牌僅用於特定時段抽查脫崗情況，並非直接罰款依據，也不執行「一刀切」。
清潔工若因工作原因離崗，可通過申訴流程說明情況，不存在「不動即罰」的規則。負責人坦言，「不光是清潔工人，還有我們的主管、司機、車輛都是有定位的」。
