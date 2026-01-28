深圳市民花千萬購法拍房 收樓一刻變「疑犯」遭刑事調查
撰文：盧詩文
出版：更新：
近日，深圳市民金先生通過司法拍賣合法購得7處房產，卻在收房時遭原業主以「盜竊」和「損害財物」為由報案，令其陷入刑事調查困境。儘管法院已完成清場交付，但警方仍多次通知其配合調查，使金先生正常生活深受困擾。
花費千萬競購法拍房 手續齊全獲產權
據《讀特新聞》報道，近日，深圳市民金先生反映，其於2025年10月通過深圳市中級人民法院司法拍賣，以超千萬元價格競得信某廣場的7套房產。
據悉，這7套房產的原業主是美某方有限公司，該公司因拒不償還銀行債務，被深圳中院依法強制執行，這才進入司法拍賣程式。同年11月，金先生繳納稅費並取得房產證，成為合法產權人。
12月7日，金先生在法院執行法官的安排下，由物業人員陪同查看房產，這時他發現部分房間上鎖且留有物品，隨後他退出房間並第一時間向法院及社區警務室報備。12月15日，深圳中院執行局完成現場清場，正式將房屋交付金先生，並張貼公告要求原物主限期認領遺留物品。
按規收樓卻被控盜竊 事主莫名遭刑事調查
可讓金先生始料未及的是，原業主美某方公司卻在此時突然出現，並以「盜竊、損壞財物」為由，向深圳市公安局羅湖分局桂園派出所報案。
2026年1月，桂園派出所啟動刑事調查並多次通知金先生前往做筆錄。金先生表示，自己通過合法拍賣取得房產，收房過程均按法院程式進行，遺留物品亦由法院查封處理，不理解為何仍成為調查對象。
另據物業主管證實，金先生收房時全程有物業陪同，過程僅約十分鐘，且事後已立即報備，不存在「盜竊、損壞財物」等行為。金先生稱，已向派出所提交法院清場證據，但尚未獲明確回覆。此外，有內媒記者向桂園派出所詢問調查情況，但未獲回應。
目前，金先生因頻繁配合調查，正常生活與工作已受到嚴重影響。
