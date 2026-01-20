中國援建的尼泊爾醫院　醫療隊接力派駐20多年　從支援變人才培養

在尼泊爾南部特萊平原腹地奇特旺，由中國援建的B.P.柯伊拉臘紀念腫瘤醫院，每天接診來自尼泊爾全國各地的患者。二十餘年來，中國援尼泊爾醫療隊在這裏接力派駐，從最初的臨牀支援，逐步拓展至專科共建、人才培養和體系協作。



作為這一過程的親歷者，第十六批中國援尼泊爾醫療隊隊長、河北醫科大學第二醫院神經外科主任醫師楊亮早前在奇特旺接受中新社「東西問」獨家專訪，分享他對中尼醫療合作、共同成長的觀察與思考。

2025年12月25日，第16批中國援尼泊爾醫療隊駐奇特旺隊員在B.P.柯伊拉臘紀念腫瘤醫院內合影。（中新社記者 崔楠 攝）

（現將訪談實錄摘要如下）

中新社記者：作為第十六批援尼醫療隊隊長，這段經歷對你意味着什麼？

楊亮：這是一場「醫者再教育」。在資源相對有限的環境中工作，讓我更加回歸臨牀基本功和醫患溝通本身，學會在複雜條件下作出更精準的判斷。尼泊爾同行在簡陋條件中的堅守，也讓我對醫療職業精神有了更具體的理解。

這同樣是一種跨文化學習。醫療合作的成功，一半在技術，另一半在於尊重當地文化、建立信任關係。讓我最有成就感的，是「授人以漁」的過程。看到曾經帶教的尼泊爾醫生能夠獨立完成高難度手術，這種欣慰遠超過個人完成再多台手術。

中新社記者：面對當地疾病和患者特點，中尼兩國醫生各自的優勢是什麼？兩國醫療的互補性體現在哪裏？

楊亮：中國醫生的優勢，主要體現在對複雜、重症病例的體系化處理經驗上，尤其是在腫瘤外科和規範化診療方面。同時，國內的臨牀環境，也使我們更善於應對患者量大的現實情況。尼泊爾醫生則對本地常見病和患者社會背景有着更直接的認知，並在資源受限條件下形成了務實而靈活的臨牀經驗。中尼雙方醫生高度互補，聯合查房、討論病例、示範技術。

中國在專科診療、醫院管理和公共衛生體系建設方面經驗較為成熟，尼泊爾在初級衛生保健和傳統醫學方面具有自身優勢；中國有系統的中醫理論和臨牀體系，尼泊爾有豐富的天然藥物資源和獨特的阿育吠陀傳統醫學。雙方在傳統醫學研究、藥物開發和聯合診療方面合作潛力巨大。

2025年12月25日，中國援尼泊爾醫療隊在奇特旺B.P.柯伊拉臘紀念腫瘤醫院的宿舍外景。這幾棟宿舍與腫瘤醫院同期落成，27年間，已見證16批援尼醫療隊隊員接力駐守。（中新社記者 崔楠 攝）

中新社記者：中醫在跨文化環境中為何能被尼泊爾患者接受？這一現象反映了中尼兩國在健康觀念上的哪些相通點？

楊亮：中醫能被接受，源於其確切的療效和文化的共鳴。針灸、推拿在治療關節炎、慢性疼痛、面癱等尼泊爾常見病方面效果直觀，而尼泊爾本身擁有阿育吠陀醫學的傳統，其與中醫都強調整體觀、自然療法和「治未病」的預防思想。這種相似性，使得尼泊爾民眾對中醫的理論和實踐有一種天然的親近感和理解基礎。中醫採用草藥、艾灸等自然元素的方式，也更容易被尼泊爾患者接受。

中新社記者：除合作優勢外，診療中遇到了哪些挑戰？

楊亮：挑戰主要集中在三個方面。一是設備和資源條件有限，部分關鍵設備數量不足，迫使醫療團隊在診療中準備多套方案；二是系統支持相對薄弱，當地病理、影像和重症支持體系仍在發展中，增加了臨牀決策難度；三是社會文化差異，患者就醫習慣不同，部分患者就診較晚，常導致病情複雜化，需要投入更多溝通和健康宣教。在這些挑戰中，最難的並非技術，而是如何讓醫學實踐真正融入當地社會。

中新社記者：多年來，援尼醫療隊與尼方同行是如何克服挑戰的，取得了哪些關鍵成效？

楊亮：作為由中國援建並持續獲得中方支持的國家級腫瘤專科醫院，B.P.柯伊拉臘紀念腫瘤醫院在硬件條件和專科能力上具備較好基礎，但在高難度技術本土化、診療規範統一以及服務覆蓋範圍等方面，仍面臨現實挑戰。

圍繞這些短板，中尼雙方開展了長期、系統的合作。多年來，中尼雙方不僅彌補了具體技術短板，更在制度、人才和服務能力層面形成了連鎖效應。

一方面，通過聯合制定診療規範和手術安全流程，推動高難度腫瘤手術、圍手術期管理等逐步實現標準化，提升了醫療體系的穩定性和可複製性；另一方面，通過手把手帶教和梯隊培養，原本依賴外來專家完成的技術操作，逐步可由尼泊爾醫生獨立承擔。

在此基礎上，中方還通過援助大型醫療設備等方式，持續改善醫院硬件條件，為相關技術落地提供支撐。設備支持與人才培養、制度建設相互配合，使醫院整體診療能力得以穩步提升。

同時，隨着外展醫療發展和交通條件改善，醫院的服務半徑不斷擴大。近日，中國駐尼泊爾大使館「幸福社區」項目還向該院交付一輛中型電動巴士，解決了長期依賴老舊車輛開展義診和物資運輸的難題，使外展醫療得以常態化開展。

2025年12月14日，中國駐尼泊爾大使館「幸福社區」項目援助B.P.柯伊拉臘紀念腫瘤醫院電動汽車交接儀式在奇特旺舉行。（中國新聞網）

更重要的是，一批接受過中國系統培訓的尼泊爾醫生已成長為科室骨幹，將所學經驗持續應用於臨牀和教學中，推動合作成果在當地不斷生長。多年來，尼泊爾政府多次授予中國援尼泊爾醫療隊「卓越貢獻獎」，也從一個側面反映了尼方對這一合作模式和成效的認可。

中新社記者：河北省自1999年起持續派遣醫療隊赴尼泊爾開展醫療援助。這種接力式派駐，對尼泊爾本地醫療體系意味着什麼？

楊亮：二十餘年的接力派駐，使中尼醫療合作從「項目援助」逐步走向「體系共建」。

首先是穩定、可持續的技術支持。連續派駐使複雜技術和診療規範得以被長期跟蹤和反覆完善，而非停留在短期項目層面，為當地醫院提供了可預期的發展路徑，並打造了一支「帶不走」的醫療團隊。

其次是從「輸血」向「造血」的轉變。當前，雙方正圍繞骨髓移植中心建設推進系統合作。中方還嘗試通過多學科培訓，幫助尼方培養一支能夠獨立運行的本土醫療團隊。

最後是對醫療體系的整體賦能。合作不僅體現在具體技術上，也延伸至診療流程規範、醫療管理和質量控制等層面。長期合作逐步積累起尼泊爾患者和同行對中國醫療隊的信任，為更深層次協作奠定了基礎。

中新社記者：一年前，援尼醫療隊也開始在加德滿都派駐隊員。這一新的佈局為中國援尼醫療合作帶來了哪些變化？

楊亮：2024年底，第十六批中國援尼醫療隊正式入駐加德滿都公務員醫院，並在該院加德滿都中醫國際診療中心開展診療工作。截至目前，兩名隊員接診已超7000人次。

這是中尼醫療合作一次重要的「從點到面」的升級拓展。加德滿都是尼泊爾醫療資源和政策樞紐，在此設立新點，有助於醫療隊與尼泊爾更高層級衛生部門及更多醫學機構建立直接聯繫，使中尼醫療合作更直接融入尼泊爾國家醫療體系。

新佈局不僅惠及更廣泛的尼泊爾各界人士，也覆蓋駐尼外交使團及國際人士，進一步為中國援尼醫療服務拓展輻射範圍、加強示範效應。(完)

楊亮。（中新社記者 崔楠 攝）

受訪者簡介：

楊亮，中國第16批援尼泊爾醫療隊隊長。河北醫科大學第二醫院神經外科主任醫師，教授，碩士研究生導師，神經外科學博士。

