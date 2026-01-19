阿里引爆AI應用　互聯網醫療平台受惠｜伍禮賢

上周阿里巴巴推出「千問助理1.0」，象徵人工智能模型從單一語言溝通，向實體生活應用邁進。雖然目前在應用範圍仍屬有限，但此卻為未來人類AI應用的前景打開了方向。筆者認為，此在AI發展里程中，具里程碑象徵意義。



千問助理打通阿里系其他業務

而「千問助理」目前主要打通阿里系內的其他業務板塊，例如淘寶、支付寶、淘寶閃購，進一步拖展電商業務、外賣等平台；連接飛豬，實現人工智能購買機票；連接高德，實現網絡地圖、到店體現等。隨著往後「千問助理」進一步引進第三方平台，料其應用範疇亦將再進一步打開。

阿里巴巴今日發佈「千問」AI APP，對壘ChatGPT爭奪海外市場。（環球網）

而對上一周，其中一個受到市場憧憬的板塊，就是在線醫療平台股份，當中又以阿里系內的阿里健康（0241）最受資金關注。事實上，內地人口眾多，但醫療資源相對有限，加大了醫療體系壓力。長線而言，發展互聯網醫療資源，會是其中一個重點解決醫療資源緊張的重要途徑。而AI的高速發展，及加速應用，則對此過程具進一步促進作用。

官方推動「互聯網+醫療健康」政策

互聯網醫院是由傳統醫院或互聯網平台搭建的線上診療系統，便利患者只需透過手機或電腦即可完成問診流程。相關模式打破地域上的限制，讓偏遠地區患者與大城市的專業醫療團隊相互聯通。同時，隨著內地官方推動「互聯網+醫療健康」政策，更為互聯網醫院的發展提供了制度性保障，並逐步將其納入醫保體系，無擬使「互聯網醫院 + 線上處方」的問診方式變得愈為普及。

此外，社會大眾對個人健康愈見重視，促進市場對藥品的長期需求顯著上升，令投資者對線上醫療行業猶其關注。內地官方早前公佈，國內最新流感活動總體上屬中流行水平，雖然形勢有望好轉，但民眾的保健意識提高，不少人亦傾向預購相應的藥品「看門口」之用。

隨著供應鏈優化與線上醫療配送普及，藥品需求的季節性波動因素正逐步轉化為行業增長的機遇。當中不少具備大型科企背景的線上醫療公司紛紛積極在內地不同城市佈局「前置倉」，以提升醫藥電商的即時配送能力。所謂的「前置倉」佈局是指企業在靠近消費者的城市或社區提前設立小型倉庫，把常用商品預先存放在這些倉庫中，以便在用戶下單後能快速完成配送。例如京東健康便透過在內地多座一線城市建立「前置倉」，從而令藥物能預先在各地的存倉得以補充，解決藥品在短時間內供不應求的問題。

筆者認為，在社會環境、技術進步、行業發展等多重宏觀因素促使下，未來線上醫療行業的發展空間仍然廣闊。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

