男子擅闖四川貢嘎山未開發區　失聯後獲救遭罰款兼追繳過萬救援費

一名男子擅自進入四川海螺溝景區未開發的「黑海子」區域徒步後失聯，相關部門動員90多名救援人員，在海拔高、低溫且無信號的環境下地毯式搜救，最終在歷經3日2夜後救出失聯男子。

由於涉事男子擅闖未開發區域且浪費公共救援資源，執法部門對其罰款3000元（人民幣，下同），並依法追繳高達2.7萬元的救援費用。



1月27日，四川甘孜海螺溝景區管理局（以下簡稱「海管局」）發布消息，1月24日晚上7時許，海螺溝景區公安分局接到報警，有一人在雅家梗區域失聯。海管委立即組織90餘人多批次趕赴現場救援。

救援隊採取「徒步+無人機」方式開展地毯式搜救。（海螺溝發布）

經過3天2夜，救援隊成功救出失聯者。（海螺溝發布）

該區域屬貢嘎山自然保護區（國家級），地形複雜、山路崎嶇、通信信號覆蓋不全，救援人員需克服海拔高、溫度低、路徑隱蔽等不利條件。

在採取「徒步+無人機」方式開展地毯式搜救後，救援隊經過3天2夜的搜索，於1月26日下午4時35分，安全救出失聯者。目前，該失聯者意識清醒，身體狀況良好。

獲救男子意識清醒，身體狀況良好。（海螺溝發布）

據調查，該名男子自行前往黑海子區域（屬未開發區域）徒步，未有報備，且線路位於封山區域內，未經允許進入未開發開放區域的行為，違反相關法律法規和戶外管理規定，擾亂景區正常管理秩序，浪費公共救援資源，已構成違法違規行為。

依據相關法律規定，相關執法部門給予該男子罰款3000元的處罰決定，同時向其追繳救援費用2.72萬元。