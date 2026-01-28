馬年紀念鈔溢價數倍有小眾炒作嫌疑　首枚10元紀念幣為香港發行？

近日，馬年賀歲紀念幣、紀念鈔引發炒賣潮。在內地二手交易平台上，更有商家以1.26萬（人民幣，下同）出售「10元面額2025版中國龍銀質紀念幣」。

專家稱，目前動輒萬元的標價存在明顯的「小眾炒作」嫌疑，投資者應回歸文化價值，避免盲目追高。

值得一提的是，中國人民銀行首枚10元紀念幣發行於1997年，是為了「慶祝香港特別行政區成立」。



《極目新聞》報道，根據央行公告，馬年賀歲紀念幣材質為雙色銅合金，面額10元，發行數量為1億枚（含留存歷史貨幣檔案1萬枚）。

10元馬年紀念幣正面。（中國人民銀行）

10元馬年紀念幣背面。（中國人民銀行）

預約開放即「秒光」？

1月13日晚10時，馬年賀歲紀念幣、紀念鈔正式開放預約。每人可預約紀念幣20枚、紀念鈔20張，且僅限一次。網民魯女士透露，她成功購入20枚10元紀念幣，前提是必須蹲點預約，一分鐘即搶光。另一網民梅女士表示，今年她未能搶到紀念幣，幾乎是「秒空」。

網民已收到馬年紀念幣。（極目新聞）

為香港發行首枚10元紀念幣？

中國人民銀行2024年1月發布的貨幣概況文件顯示，首枚10元紀念幣發行於1997年，為「慶祝中華人民共和國香港特別行政區成立」，材質為雙色銅合金鑲嵌。

首枚10元紀念幣發行於1997年，為「慶祝中華人民共和國香港特別行政區成立」。（東方收藏）

自2015年起，央行推出賀歲10元紀念幣系列，首枚為「羊年」。2026年為「馬」，該系列已完整集齊十二生肖，即第二輪已全部發行完畢。

另據《中國日報網》報道，2018年11月16日，中國央行陸續發行了慶祝改革開放40周年紀念幣一套，該套紀念幣共7枚。其中金質紀念幣1枚，銀質紀念幣5枚，雙色銅合金紀念幣1枚，均為中華人民共和國法定貨幣。面額分別為100元、50元、10元。

中國央行發行的慶祝改革開放40周年紀念幣。（中國日報網）

10元面額紀念幣被炒到12666元？

在二手平台上，10元紀念幣普遍溢價銷售：2015年羊年紀念幣單枚售價約38.8元，2026年馬年紀念幣一卷（20枚）價格大多在250元至300元之間。甚至有商家標價12666元銷售一枚「10元面額2025版中國龍銀質紀念幣」。對方表示，該款是「中國金幣總公司首發封裝版，限量5萬枚」，已是市場低價。

在中國金幣官方二手平台「金幣雲集App」上，一枚2025版中國龍銀質紀念幣封裝版已有多人正在競拍，起拍價3500元。截至1月28日0時，已競拍至7357元。

10元面額紀念幣被炒到12666元。（閒魚）

專家：紀念幣溢價有炒作嫌疑

上海金融與發展實驗室主任曾剛認為，紀念幣溢價是稀缺性、文化認同、市場炒作與貴金屬材質價值疊加的結果。普通投資者需區分收藏樂趣與投資回報，避免盲目追高。

湖北大學商學院王圓圓副教授認為，紀念幣炒至1.26萬溢價過高，存在「小眾炒作」的嫌疑。大眾商品的售價才是公允價格，而小眾商品的售價往往存在隨意性。