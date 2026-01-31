有片｜北京女棄高薪工作跨2800公里「守島」：每天釣魚到手軟

近日，80後北京女子「栗子」發佈在舟山東寨島「守島」的影片爆火。影片中，她每天海釣、捕蟹，網民稱她「過着神仙日子」。據她介紹，她辭掉了北京某企業高管的工作，跨越2800公里來到浙江舟山的東寨島，成為當地質檢員，開啟島民生活。因呈現出截然不同的人生選擇，被眾多網民羨慕。



岳麗在抖音上發佈影片，記錄自己在海島上的生活。（抖音@海島栗子）

辭高薪工作做「島民」：海鮮吃不完

《都市快報》報道，「栗子」本名岳麗，是80後，來自北京。她稱，已在北京從事房地產工作20年，因在工作上遇到了一些壓力，請假來舟山旅遊，看到了東寨島養殖基地招聘質檢管理員的信息，她選擇留在這裏工作。

東寨島離岱山本島約38公里，是一座常年無人居住的海島。岳麗的工作包括巡檢養殖設備運行狀態，記錄水溫與氣溫等環境數據，監測魚類的生長健康狀況等，工作時間相對自由。

岳麗閒時在岸上喝茶休息。（抖音@海島栗子）

她稱，來北京前就喜歡海釣，到了島上，她用鏡頭把這些記錄下來，發佈在社交平台上。影片中， 她在海風中釣魚、現抓現煮，在岸上喝茶休息，成為不少網民嚮往的生活樣貌。有愛釣魚的網民稱：「簡直是釣魚佬的夢情生活」。

岳麗捕撈到的螃蟹和沙鰻。（抖音@海島栗子）

岳麗捕撈到的螃蟹。（抖音@海島栗子）

岳麗：島上日子艱辛 ，但會想辦法克服

不過，她也坦言，實際上，守島生活很艱辛。她上島27天以來，風平浪靜的日子只有不到五天，多數時間伴有強風雨暴雨，「在海上碰到9級風時，吃飯連火都打不着」。此外，還有很多老鼠。

岳麗跟其他島民學做生醃螃蟹。（抖音@海島栗子）

有網民說她擺拍，螃蟹和魚是在菜場買的，她回應稱，她的生活物資都要靠很久來一次的補給船供給，沒有菜市場。「如果這個島上連海鮮都不能自主，我怎麼可能從2800多公里外的北京奔赴過來呢？」她說，這一段經歷是她人生中最濃墨重彩的一筆，無論在多麼極端的環境下，都要想辦法去解決，「換來的是螃蟹管夠，沙鰻釣到手軟」 。