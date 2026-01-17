地鐵尿袋起火　捷運車廂瞬間全是煙　乘客紛紛驚逃「如世界末日」

​台北捷運板南線於昨（16）日晚間傳出驚險意外。晚間約10時56分，一列開往頂埔方向的列車在即將抵達板橋站時，車廂內突有旅客的行動電源因不明原因冒煙起火，引發乘客恐慌奔逃。



北捷緊急疏散車上約450名旅客，所幸後續列車接駁迅速，未造成人員受傷。

​行動電源突冒煙起火 旅客驚見「地板火球」

​根據台北捷運公司說明，事發於16日22時56分，板橋站一列往頂埔方向的列車上，有旅客隨身攜帶的行動電源突然冒煙。當下有熱心旅客隨即使用車廂內的滅火器進行噴灑試圖滅火。

​然而，由於滅火器噴灑後產生大量粉塵與白色煙霧，導致車廂內視線受阻且煙味濃郁。捷運公司隨即安排該車次約450名旅客下車，改搭約2分鐘後進站的下一班列車，並同步通報捷運警察到站處理，維護現場秩序。

​目擊者餘悸猶存：民眾推擠奔逃「像世界末日」

​現場目擊者憶起當時狀況仍心有餘悸。目擊旅客表示，當時列車快到板橋站，突然看到後方車廂的民眾驚恐地往前方衝去，現場氣氛極度緊張。

​我看到大家都在衝，我也跟著衝，以為發生了像之前那樣的可怕事件。

目擊者描述，現場混亂不堪，有人大喊「著火了」，民眾在推擠中甚至連鞋子、包包都掉落在地。

​更有旅客目擊車廂地板出現「一團火球」，懷疑是行動電源爆炸起火。下車後看到捷運工作人員手持三瓶滅火器衝入現場，雖然站內也瀰漫著白煙，但在工作人員引導下，旅客隨後搭乘下一班列車離開。

​北捷呼籲：留意電子產品狀態

北捷表示，事件發生後已迅速恢復正常營運，並將持續追蹤行動電源起火的具體原因。北捷也藉此提醒旅客，隨身攜帶行動電源等鋰電池產品時，應注意產品品質與使用狀態，若在車廂內發現異常冒煙或起火現象，請立即按壓車廂通話器告知司機員或行控中心，以利即時處置。

