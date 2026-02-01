浙江女購網紅鳳爪開袋即發霉變質　負責人：或是運輸過程導致

《南方都市報》報道，浙江杭州一名消費者王女士表示，她在網上購買了王小鹵虎皮鳳爪，結果開袋後發現雞爪部分已經發黑變質，表面有白色黴菌。官方表示，原因可能是儲存或物流運輸環節產生擠壓或者碰撞，導致的產品內包裝袋破損，產品被黴菌污染。官方賠償後，消費者已經表示諒解。



發霉的鳳爪。（截圖）

網紅鳳爪。（微博）

1月28日，浙江杭州一名消費者王女士表示，她在網上購買了王小鹵虎皮鳳爪，結果在食用時發現雞爪部分已經發黑變質，表面有白色黴菌。客服稱可以按照單包十倍的價格進行賠付。但該消費者並未接受該賠償方案。

王小鹵相關負責人表示，產品發霉變質異常的主要原因是：由於產品在儲存或物流運輸環節產生擠壓或者碰撞導致的產品內包裝袋破損，產品被黴菌污染，包裝漏氣導致的黴菌繁殖。

發霉的鳳爪。（截圖）

消費者已諒解。（小紅書）

該負責人表示，1月29日下午，品牌就已經完成了對該消費者的退款和賠付處理，並獲得這位消費者的諒解。1月29日，該消費者再次在社交平台上發帖稱，王小鹵官方已經做出賠償，賠償了500元，因此她也將此前的投訴帖子「撤掉」。

據介紹，市場調研機構弗若斯特沙利文數據顯示，王小鹵連續6年全國虎皮鳳爪銷售額第一，連續3年全國鳳爪零食銷售額第一，其大單品虎皮鳳爪累計銷售超過12億袋。