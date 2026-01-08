在港開多間分店　和府撈麵陷預製菜風波　廚房被揭堆滿包裝袋

在香港有多間分店的內地麵食品牌和府撈麵，近日陷入預製菜風波。有內地網民發現，和府撈麵的澆頭、湯底均是袋裝，且廚房內堆滿包裝袋，「只有麵是現煮的」。面對質疑，和府撈麵表示，產品都是由中央廚房當天製作後統一配送，並否認預製菜這一說法。



和府撈麵陷入預製菜風波。（網上圖片）

山東濟南的王姓女子近日表示，在和府撈麵用餐時發現，廚房內的員工熟練地撕開一包包濃稠的褐色調料包，擠入碗中，再澆上滾燙的湯之後，「我點的那碗29元（人民幣，下同）的草本酸辣肥牛麵就做好了。」

不少網民都對此質疑，主打「養生麵」概念的和府撈麵售價30元左右一碗，為何只有麵是現煮的？

內媒報道其後揭露，在多間和府撈麵的操作區，除了醒目的煮麵爐，最引人注目的是多個貼有代碼標識的預製食材包裝袋。將煮熟的麵放入碗中，隨後拆開密封的湯料包和真空澆頭包進行組合，工作人員從拆封、加熱到組合出餐，全程均使用預包裝食材。

和府撈麵引用2024年市場監管總局等六部門明確預製菜定義和範圍時指出，「中央廚房製作的菜餚不納入預製菜範圍」。（央視新聞）

即使在對外賣訂單的處理中，類似操作依然清晰可見，有曾經在和府撈麵點單的食客描述，「送來的就是加熱好的料理包，一包麵、一包湯，自己倒在一起就行。」

面對質疑，和府撈麵回應稱，產品都是當天製作，並由中央廚房統一配送，而非預製菜，且所有餐品均符合食品安全要求。和府撈麵進一步引用2024年市場監管總局等六部門明確預製菜定義和範圍時指出，「中央廚房製作的菜餚不納入預製菜範圍」。

然而，網絡上的質疑仍然層出不窮。有網民表示，「後廚也就清水煮個麵」、「好意思賣三四十塊一碗」；亦有網民認為，「料理包是為了保持出品穩定」、「論健康不如自己熬大骨湯煮麵，偶爾吃沒事，天天吃不行。」

據了解，和府撈麵創立初期便重金打造中央廚房與供應鏈體系，其邏輯源於西式快餐，旨在以工業化標準支撐大規模擴張。然而，「去廚師化」的高效率與品牌標榜的「書房養生」、「匠心慢熬」高端體驗存在矛盾，也因此多次陷入預製菜風波。

除此之外，和府撈麵還曾涉其他宣傳風波。去年6月，因在廣告中使用「國家級、最高級、最佳」等用語，違反廣告法遭罰3萬元；2024年，因宣傳時自稱是「中式麵館第一品牌」，亦遭當局要求更改。

2024年2月8日，和府撈麵在銅鑼灣羅素街的2000年廣場開設香港首間分店，其後迅速擴張至8間分店，位置包括旺角、尖沙咀、荃灣、元朗、大埔、上水等地。