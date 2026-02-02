湖南1.75噸純白銀造樓被拍賣　估價上千萬　每克僅6.88元仍流拍

內媒《極目新聞》報道，湖南一座用1.75噸純銀打造的銀樓被拍賣的消息引發關注，據介紹，該銀樓用了1.75噸純銀，評估價值約1200萬（人民幣，下同），折合單價每克純銀6.88元，而近日市場上白銀投資價格已超過29元/克，故引發網民熱議。



該銀樓位於景區內。（法拍平台圖片）

據介紹，被拍賣的銀樓位於湖南郴州市永興縣，是當地的標誌性建築，為中國唯一純銀打造的建築。該銀樓位於景區內，是由湖南鑫達公司投資打造的一座中國白銀文化館，於2007年竣工。

阿里法拍平台顯示，本次拍賣的委託方為湖南鑫達銀業股份有限公司，該樓純銀含量為70%，共用了1.75噸純銀，評估價值為12047000元，折算下來單價為每克純銀6.88元。而因為近期白銀價格大漲，市場上白銀投資價格已超過29元/克，按此估算，1.75噸純銀價值已超5000萬元。

被拍賣的銀樓。（法拍平台圖片）

事件在網絡上引發熱議，有網民感慨：「這是賤賣啊。」「銀漲那麼多，把樓拆了賣純銀也賺翻了。」「能拍了拆了賣嗎？」「這麼大塊的銀子不方便流通，拆了還失去了附加價值。」

本次拍賣於1月16日進行，有兩人報名，但因無人出價最後流拍。

為何銀樓劈價無人買？

拍賣公告中提到，買受人競得本標的物後，須繼續維持其「中國白銀文化館（天下銀樓）」的文旅景區核心定位，嚴格恪守既定規劃功能與經營方向，不得擅自變更用途。

該樓純銀含量為70%，共用了1.75噸純銀，評估價值為12047000元。（阿里法拍）

該資產委託管理方工作人員透露，按當地有關方面的要求，該項目要保持文旅景區核心定位，購買方需繼續維持既定規劃功能與經營方向，因此買到銀樓後是不允許拆除的。該工作人員還表示，再次拍賣時，銀樓仍會以1200萬的評估價掛拍，不會因白銀市場價大漲進行重新評估價值。