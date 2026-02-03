廣州地鐵「最強小孩哥」爆紅　獨自背行囊返家　竟來自黃埔軍校？

近日，一段廣州地鐵7號線長洲站的影片溫暖全網：一名少年肩扛手提，揹著鼓鼓囊囊的行李獨自乘車，身形沉穩，步伐有力。這位被網民稱為「最強小孩哥」的少年，是來自廣州市黃埔軍校紀念中學初二年級的何梓睿。



2月1日，家長郭女士接受羊城晚報記者採訪時表示，沒想到一次普通的周末返家竟引起了大家的關注，作為家長，他們更注重對孩子獨立人格的培養，希望他將來更有底氣，面對人生的波折與風浪。

何同學將在校寄宿帶的被褥物品等巧妙包紮，做成一個簡易「背囊」。（羊城晚報）

廣州少年背負超大行李 獨自搭地鐵畫面爆紅：

地鐵上「最靚的仔」 提前在家用繩「演練」打包

走紅的影片畫面中，記者注意到，何同學將在校寄宿帶的被褥物品等巧妙包紮，做成一個簡易「背囊」，滿滿當當地負重在身上，一手還提著行李箱，在等待地鐵時便惹得旁人注目。這幀畫面不禁讓人點讚：男兒當自強，真不愧是地鐵上「最靚的仔」！

這沉甸甸的行囊裏，裝著的不僅是物品，更是一個家庭的教育理念、一所學校的育人底色，以及一顆悄然生長的獨立之心。

何同學展現出的自理能力和淡定模樣，小小年紀便讓人欽佩。家長郭女士在朋友圈分享說，其實這並非孩子突然決定：

孩子上個周末在家就和我們溝通，自己還比劃設計，用繩子『演練』打包，反覆叮囑我和爸爸不許去接他，說要相信他一定可以搞定。

「看到他獨立解決問題，我們真心感慨：他長大了！」郭女士向記者坦言，自己來自粵北山區，小時候家境艱苦，父母對她志氣與勇氣的培養讓她受益至今，和孩子父親只是普通職工，但對孩子的教育方面十分上心，在能力範圍內鼓勵孩子培養各種興趣，尊重他自己的意願。

郭女士如是說：「我想，不論哪個年代，父母終究不可能陪伴一生，孩子一定要學會獨立。」

「黃埔精神」在教育中具象化 自己的事情自己「搞定」

黃埔區新港小學王海麗曾任何梓睿的小學班主任。在她的記憶裏，何梓睿「一直在進步」。四年級轉學而來，他迅速融入集體，珍惜每節足球課，最終成為班級足球聯賽主力。熱愛籃球的他，為進入校隊，每天放學加練三小時，終償所願。

據了解，學校藝術團曾組織180多位師生到北京參演兒童音樂劇《歌聲改變人生》、《禮樂絃歌》，何梓睿也參與其中。

王海麗回憶，當時他雖飾演的不是男主角，調侃道自己是「跑龍套」的，「但每天依然開開心心去西校區排練，哪怕做配角，也做一個快樂的配角」。新港小學教師唐浩鵬表示，希望他的人生路順利，找到屬於他自己的快樂。

郭女士說：「孩子身上能看見『黃埔精神』，不是偶然的。」每年暑假，她都會帶孩子登上長洲島，走進黃埔軍校舊址。在她看來，紅色文化的浸潤是緩慢而堅定的，正是黃埔精神中「樂觀、奮鬥、務實」的特質，讓孩子在面對沉重行囊時，首先想到的不是求助，而是如何自己「搞定」。

延伸閱讀：日本媽媽仍與23歲兒子洗澡睡覺 還幫剪腳甲掏耳：沒覺得哪裡不對

+ 9

家庭的引導、學校的薰陶、歷史的浸潤，教育在此刻形成了閉環，最終體現在一個少年沉穩的背影上。郭女士欣慰地說：

不論他今後有何志向，我相信，他都會想起地鐵上那個堅韌的自己，滿載行囊，堅強勇敢地朝未來走下去。

記者觀察：信任與放手，讓孩子學會「背起」人生

何梓睿的走紅，像一面鏡子，照見了當下社會對孩子成長成才的焦慮與渴望。在一個被「內捲」、「雞娃」等詞彙充斥教育話語的時代，一個因為「能自己背行李」而被廣泛讚譽的少年，其背後折射出的，恰恰是「獨立性」在青少年成長中的稀缺。

黃埔區紅色文化深厚，為這名少年的獨立成長提供了精神滋養的土壤。更根本的，是家庭與學校共同創造的一種「允許」與「信任」的氛圍：允許孩子有自己的節奏，信任他有解決問題的能力。

這不禁讓人思考，在追逐分數與技能之外，社會與家校是否留足了空間，讓孩子去體驗、決策，甚至試錯。地鐵「小孩哥」的「鬆弛感」，正來源於他對自身能力的真切認知，以及對解決問題而非逃避困難的內在驅動力。

這或許足以啟示我們：最好的教育，不是裝滿行囊，而是教會他們如何有力而穩妥地背起自己的人生。

延伸閱讀：醫生爸爸佛系養娃 兒子考61分「終於及格」開心慶祝：光宗耀祖了