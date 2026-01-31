打爛電視竟成創業契機　11歲小學生堅持自己賠　用這方法還清債務

「數學：算術、方程、實際應用、作業輔導，1-5年級學生可報名。」「足球：顛球、假動作過人、守門員教學、基本功。」「鋼琴：音階、琶音、歌曲陪練，0-4級鋼琴可報名。」不久前，一張手寫的「求職廣告」在網上走紅，上面詳細列出了數學、足球、鋼琴等五門培訓課程的時長、費用、教學形式等訊息，而教學人竟是杭州11歲的小學生「堯哥」（假名）。這背後究竟有什麼故事？



杭州小學生打碎6000元人民幣電視屏 想「創業」開課賺取換屏費

發布「求職廣告」的人是來自浙江杭州的程女士，她講述，這是兒子堯哥五年級時寫的。當時，堯哥不小心打碎了家裏的液晶電視屏，面對6000元（人民幣，下同）的換屏費，他決定「創業」賺錢。

堯哥自己寫了一張「求職廣告」，上面的課程項目都是他擅長的科目和興趣愛好。（小紅書＠熱點情報站）

堯哥自己寫了一張「求職廣告」，上面開設的語文、數學、田徑、足球、鋼琴課程都是他擅長的科目和興趣愛好，還寫明了「創業」背景：

本人因打碎家中電視屏，一人做事一人當，所以出來籌錢修電視。以上是我列舉出的一些特長、相應課程，以小學生面對小學生這種新方式進行一系列培優。望小區內各位叔叔阿姨理解我，給我機會。

針對不同科目，堯哥設定了對應的價格，比如陪寫作業一小時40元、一個半小時60元；田徑1小時30元，一個半小時50元；足球1小時30元，一個半小時45元；鋼琴45分鐘30元，一小時45元。跟市場價格比起來，很有競爭力。

程女士把兒子的「求職廣告」發到小區業主群裏，得到了家長們的熱烈支持，第二天就開始接單了。「我的聊天欄直接『爆炸』了，我成了他的經紀人，幫他接單排課。」

每天放學後，堯哥上門輔導其他孩子寫作業，或在小區草坪上開展足球教學，周末排得也滿滿當當。輔導結束後，家長會把錢轉給程女士，她定期把錢換成現金交給堯哥。2個月左右，堯哥就還清債務，把6000元交到媽媽手上。

15元一節足球課，來了20多個孩子 家長：這是一次很好的成長機會

為什麼當時沒有安慰孩子，讓他不用擔心這6000元錢？程女士表示：「孩子提出要用自身技能彌補錯誤，這是一次很好的成長實踐機會。」

在「求職廣告」中，堯哥學會了梳理自己的特長：文化課成績名列前茅、學習鋼琴多年，運動方面也是好手。針對不同科目，堯哥還嘗試了給課程定價，雖然缺乏科學研判，但程女士沒有過多干涉。

幹着幹着，堯哥又萌生了一個更大膽的想法：「報足球的小朋友很多，足球又是團隊活動，不如搞一個足球俱樂部，這樣比陪寫作業更賺錢！」

堯哥的想法，獲得了媽媽的贊成。她陪堯哥在附近的山坡頂上找到一個廢棄的足球場，還購買了足球和標誌桶等運動設備。

足球俱樂部開業當天，現場來了20多個孩子，堯哥根據年齡和基礎水平進行了分組，帶着大家一起鍛鍊，把自己多年來學到的基本功傾囊相授。熱身、基本功訓練、遊戲、實戰……15元一節的足球課，從原計劃的45分鐘實際延長到了一個半小時。

在一旁圍觀的家長們稱讚：

這個教練温柔又專業，完全超出預期，這節課性價比很高！

還有家長表示：「效果已經不重要了，一方面是支持堯哥，一方面也讓孩子鍛鍊了身體，自己還能清淨一個小時，家裏少了雞飛狗跳。」

網友：被小孩哥震撼到了，向他學習

創業賺錢的那段時間裏，堯哥沒有喊過累，每天奔波在小區裏陪小朋友寫作業、運動，他感受到了輸出的快樂，收穫了滿滿的成就感。

如今，事情已經過去兩年，堯哥正在讀初一。不久前，程女士把兒子的這段成長經歷發到網上，很多網友給堯哥點贊、留言：

「邏輯上看，能列出這個表就不簡單。責任感上來看，自己勇於獨立承擔，難能可貴。」

「如果我是小區鄰居，狠狠心動。價錢合理，教學人員專業且級別夠，交通成本低，很吸引人。」

「竟然被一個小孩哥震撼到了，向他學習！」



最近，附近小區的家長、上過課的老鄰居們又約起了堯哥周末的足球課。「堯哥又要忙起來咯！」程女士笑着說。

