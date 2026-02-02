金銀暴跌！香港客深圳水貝高位買銀條蝕入肉　有店舖不敢回收銀條

近日金銀價格暴跌。內媒《紅星新聞》在2月1日實探深圳水貝報道指，當地人山人海，有人趁機抄底，也有人接受不了價格震盪緊急拋售手上的囤貨。



深圳水貝交易市場實時電子價格顯示金銀價格。（紅星新聞）

2月1日，深圳水貝交易市場。（抖音@展大俠珠寶）

有檔口單日賣出200萬元金條

《紅星新聞》報道，2月1日下午3時，水貝市場人頭攢動，以年輕面孔居多。一名在深圳打工的年輕女性毫不猶豫購入了5克金條，她介紹，每次發工資都會買一些黃金存入。

市民前往深圳水貝市場購買黃金。（第一現場）

在兩日連跌大環境下，黃金回收也迎來熱潮。水貝金座一檔口老闆娘稱，一部分人接受不了價格震盪，緊急拋售自己手上的囤貨。在現場，一名中老年女性帶來了一枚10克的手鐲，她介紹稱，20年前入手時金價在80元/克，以當日回收價賣出，淨賺了1萬元。

深圳水貝市場黃金檔口。（紅星新聞）

也有不少消費者選擇逢低買入。一名長期投資黃金的女士說，她看到金價下跌的新聞後，斥資近12萬元入手100克黃金，她認為黃金保值，並不在意短期價格起伏。

上述檔口老闆表示，當日他們已賣出近2公斤金條，僅金條收入約226萬元。另一檔口的工作人員稱，金條在金價暴跌後全部售完，目前賣一塊金條出去，就需要先向料商訂一塊金條，鎖住價格，最大程度避免損失。

有香港客高位買銀條

在水貝市場，同樣經歷「黑色星期五」的白銀正處於尷尬的地位。一家檔口老闆說，目前白銀行情太不穩定，他不敢給出價格。「現貨白銀一度暴跌36%，創出歷史最大日內跌幅，太可怕了。」

深圳水貝市場白銀檔口老闆介紹稱，目前白銀行情不穩定。（第一現場）

銀價自2025年11月至2026年1月30日，漲幅高達183%。而到1月31日也開始暴跌。

據《紅星新聞》報道，水貝商家陳峰的檔口裏有十根銀條，他介紹稱，這些銀條都是幾天前香港、廣深的客戶的預訂貨，「都買在了高點，超30元/克，因為太重了客戶嫌帶着麻煩，就寄放在店裏，本來想着等合適的價格再讓我幫忙拋出去。」

陳峰稱，沒想到不過幾天，這批投資者已經虧損了合共近10萬元。「15公斤銀條，有人出24.7元/克，就有人出24.2元/克」。水貝交易群裏不時有人在滾動拋售白銀，他表示，包括他在內的檔口已不敢回收銀條，「怕砸在手裏」。

2月1日，深圳水貝交易市場。（紅星新聞）

「避免盲目追漲殺跌」 多家銀行提醒投資者注意風險

期貨日報報道，招商銀行研究院資本市場研究員陳嶠認為，金價此次下跌的根源是市場過熱。隨着金價加速上漲，市場斜率已極為誇張，部分市場指標也呈現出過熱跡象，投機類資金存在止盈動力。

近日貴金屬價格出現劇烈波動前後，已有工商銀行、農業銀行等多家國有大行要求客戶在辦理相關業務時需增加風險評測。多家銀行還通過投資起點調整、交易限額調整等手段，進一步提醒投資者注意風險，保持理性投資心態，避免盲目追漲殺跌。