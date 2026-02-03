武漢少年車禍命危　家人拒信噩耗懷疑詐騙　醫院果斷做手術保命

半年前，湖北武漢少年小丁遇嚴重車禍重傷送院，出現特重型顱腦損傷及腦疝，生命危在旦夕，醫生判定必須立即做手術。然而，遠在外地的家人接到交警來電後誤以為詐騙，遲遲未到醫院授權手術。在生死關頭，醫院啟動緊急程序，由領導總值班代為簽名授權，小丁才得以接受手術保命。



《經視直播》報道，半年前，小丁打暑假工上班途中，乘坐同事的電動單車時與渣土車相撞，同行女生不幸離世，小丁身受重傷被緊急送院。而這則噩耗，卻被遠在外地的家人當成電信騙局。

小丁遭遇嚴重車禍，生命危在旦夕。（影片截圖）

小丁母親接到交警來電稱兒子遇上嚴重車禍，但她誤以為詐騙。（影片截圖）

小丁母親稱，當時接到交警來電稱兒子遇上嚴重車禍，正在住院，「我說我兒子好好的，不可能，當時他上夜班，但事發在早上，當時我不相信」。

身在醫院的小丁情況持續惡化，已經出現腦疝症狀，雙側瞳孔散大。武漢亞心總醫院神經外科主治醫師胡非凡介紹，CT顯示小丁有特重型的顱腦損傷，小腦位置硬膜外血腫，出血量至少50毫升以上，「急到需要馬上、立即（手術），一分鐘都不能耽誤的那種狀態」。

醫生稱，小丁有特重型的顱腦損傷，一刻都不能耽誤。（影片截圖）

然而，沒有家屬或本人授權手術，恐引發糾紛且背負倫理法律雙重風險。在緊急情況下，最終醫院的領導總值班簽名，小丁即時送入手術室。

完成6小時的手術後，小丁被轉入深切治療部接受觀察。等小丁父母核實情況，才驚覺是真事，從外地心急如焚連夜趕回武漢時，小丁的手術早已順利完成。

歷經6小時手術與半年康復，小丁已經能行走自如。（影片截圖）

醫生表示，經過約半個月的治療，小丁逐漸回復意識，現在已經能行走自如，智力沒有影響，馬上就可以回校讀書。

看著術後逐漸恢覆的兒子，小丁父母既愧疚又慶幸，直言是醫院的果斷挽救了整個家庭。近日，一家三口帶着錦旗到武漢亞心總醫院神經外科，向醫生表達感謝。