金銀價大跌又暴漲　深圳水貝搶購熱潮持續　多家店舖仍缺貨

今年年初，全球黃金、白銀市場上演「過山車」行情。一月底黃金白銀價格下跌，2月3日午後，金價、銀價在連日暴跌後迎來持續反彈，銷售價和回收價也在逐漸上升。



據《紅星新聞》報道，在2月3日，水貝不少店舖的金條現貨已經售罄，銀條也被瘋搶，「市場上嚴重缺貨」。



2月3日，深圳水貝黃金交易中心。（紅星新聞）

2月3日，深圳水貝實時金價。（抖音@張工資）

市民到深圳水貝買黃金。（抖音@張工資）

金價回升 深圳水貝不少檔口現貨售罄

受風險偏好回落、美元指數走軟等因素影響，國際黃金和白銀價格持續反彈，金價在2月3日創下2009年以來最大單日漲幅。

內媒《紅星新聞》2月3日實探深圳水貝，不少店舖的金條現貨已經售罄，特別是小克重金條。有老闆介紹，上游的黃金料商看見黃金有回調空間，目前已不出貨。「料商們覺得黃金還要漲，就不願意低價賣，寧願拿在手裏。」

市民到深圳水貝買黃金。（抖音@張工資）

還有老闆介紹，2月3日金價回調，水貝金條也出現溢價，「同行調貨每克要加十幾元，賣給客戶的銷售價每克至少也要加二三十元。」該老闆介紹，目前，小克重金條早已沒貨，大克重金條需要找料商鎖價訂購。

銀條被瘋搶 市場嚴重缺貨

2月3日下午4時許，一名水貝老闆介紹，從當日早上開始，銀條就開始被瘋搶，回收價也一直往上走，「銀條都搶瘋了，市場上嚴重缺貨，大家都開始加價。在水貝，找同行也都調不到現貨。」

深圳水貝市場白銀檔口進貨銀條。（抖音@水貝麗姐）

多家銀行上游商稱「不敢賣了」

由於貴金屬價格波動過大，上海黃金交易所再度發佈通知，調整了黃金、白銀期貨相關保證金水平和漲跌停板比例。此前多家上游黃金企業也已陸續暫停或縮減對銀行的現貨金條供給，部分地區的銀行實物金條已經缺貨。