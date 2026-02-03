足金吊墜刮花疑成色不足？　周生生：同批次送檢，金含量達99.99%

近日有消費者反映，其購買的周生生足金福袋吊墜僅佩戴一天便出現刮花及白色痕跡，自行送檢後質疑金含量不均，要求退貨遭拒。

2月3日，周生生回應稱，已將同批次同款貨品送往國家珠寶玉石首飾檢驗集團（NGTC）進行專業檢測，報告顯示隨機選取的3個檢測點金含量均在 99.98%至99.99% 之間，結論為合格的「足金飾品」。



李女士新購買的周生生足金福袋吊墜和足金小羊吊墜。（央廣網）

周生生回應稱，針對消費者反饋的相關情況，公司高度重視，第一時間覆核了當時出廠批次的破壞性檢測報告，報告顯示該批次貨品質量完全符合國家相關標準。

同時，公司將同批次同款福袋送檢至國家珠寶玉石首飾檢驗集團有限公司，採用X射線螢光光譜法（XRF）檢測，該福袋貨品的檢測結論為足金飾品。NGTC 對該貨品隨機選取3個檢測點，檢測所得金含量結果依次為99.99%、99. 99%、99.98% 。

該福袋貨品的檢測結論為足金飾品。

NGTC 檢測報告 。

據此前報道，廣東清遠的李女士向消費者投訴平台反映，其新買的周生生足金福袋吊墜佩戴一天後被刮花，並出現白色痕跡。她將吊墜送檢後，發現不同點位的金含量數據存在差異，據此要求退貨時遭到商家拒絕。隨後，李女士向市場監管局提交投訴。

周生生｢足金｣吊墜戴一日刮花 被指檢測出含鐵銀鈀 監管部門介入