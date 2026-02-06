東莞「周瑜」開公司取名「豬葛亮」　諸葛亮後人怒批：惡意營銷

近日，廣東東莞一家名為「豬葛亮食品有限公司」的企業在網絡意外爆紅。除了企業名稱與三國名將「諸葛亮」諧音外，該公司的法定代表人竟名為「周瑜」。但諧音商標卻引起諸葛亮後裔不滿，他們聯名要求相關商家撤銷該商標。



諸葛後人批諧音標籤傷害感情 涉事企業稱將註銷

據《瀟湘晨報》報道，近日，一家位於廣東東莞的「豬葛亮食品有限公司」於近日引發廣泛關注。除了公司名稱與三國名臣「諸葛亮」諧音外，其法定代表人周女士的名字，恰巧與諸葛亮的宿敵「周瑜」同名。

1月31日，有自稱諸葛亮的後裔的人士對此發表聲明，指利用「豬」與「諸」諧音註冊「豬葛亮」為商標或企業名稱，屬於攀附歷史名人、惡意營銷的行為，傷害了諸葛後裔及敬仰諸葛亮的人們的感情。

「豬葛亮食品有限公司」的招牌。（瀟湘晨報）

諸葛亮後裔代表稱，目前已發現全國有近200家以「豬葛亮」為名的商標或企業。他們擔心這類「諧音梗」的濫用會誤導公眾，甚至醜化歷史人物形象，嚴重影響傳統文化的傳承。

「我們現在並非要追究法律責任，畢竟商標是獲許可的，但我們認為商標局應更嚴格審核，我們將正式提出申訴。」聲明署名中的一位「諸葛亮後人」表示。

2月4日，有內媒記者通過天眼查查詢信息發現該公司名稱、統一社會信用代碼及法定代表人信息均有清晰標注，該企業信息真實存在，目前為存續狀態。

「豬葛亮食品有限公司」法定代表人名為周瑜。（瀟湘晨報）

據《上遊新聞》報道，東莞市豬葛亮食品有限公司法定代表人周女士回應稱，公司名稱系自主構思，在合法合規前提下註冊，並非刻意惡搞或蹭熱度。她同時表示，公司節後將不再經營，會按規定辦理注銷手續，並對網友的調侃表示理解。

據國家知識產權局網站以及相關信息顯示，全國各地有多個商家以「豬葛亮」為商標，涉及餐飲、物流、商貿、文化傳媒等多個領域。（瀟湘晨報）

上海大邦律師事務所丁金坤表示，根據《商標法》第10條之規定「有害於社會主義道德風尚或者有其他不良影響的，不得作為商標」。

諸葛亮是眾所周知的先賢，民眾看到「豬葛亮」商標，自然而然會聯繫到「諸葛亮」，以此作為商標，有傷諸葛亮形象。故諸葛後裔可以根據《商標法》第44條的規定，請求商標評審委員會將「豬葛亮」商標宣告無效。使用「豬葛亮」企業名稱的，法理亦同。