有片｜汽車起火男子砸窗20秒救3人　當地部門：為肇事者負全責

2月4日，有網民發佈影片稱，雲南文山一輛新能源汽車失控後撞向路邊。一名身穿白色衣服的男子上前砸窗施救，後排3名乘客被成功救出，男子的手被嚴重燒傷。



影片引發關注後，網民建議男子申報見義勇為，但據文山州相關部門工作人員表示，事發時，影片中的男子駕駛貨車違章倒車導致汽車發生事故，交警認定其承擔主要責任，不符合見義勇為的評定標準。



車輛開始冒煙，白衣男子拿石頭砸車窗。（YouTube）

白衣男子和汽車司機合力跩人。（YouTube）

車輛冒出大量黑煙，白衣男子和汽車司機合力跩人。（YouTube）

車輛火勢增大，白衣男子、司機和黑衣男子一起救出3人。（YouTube）

汽車冒煙起火 男子砸窗20秒拽出3名乘客

《新民晚報》報道，網民發佈的影片顯示，一輛白色新能源小車失控滑入路旁溝里，隨後冒出濃烈黑煙和火焰。12時0分16秒，白衣男子、司機從路旁搬起石頭，分別砸向轎車的前後排車窗，兩人配合將後排第一名乘客從車窗拖出。0分28秒，白衣男子再次從後排拉出第二名乘客，此時，車輛後排火勢增大。0分40秒前後，白衣男子將手伸進冒火的後車窗，將第三名乘客拖拽而出。

影片引發廣泛關注後，網民紛紛點讚白衣男子，建議他申報見義勇為。白衣男子回復稱，很遺憾沒能救出副駕上的人，他的手被嚴重燒傷。

男子直播稱自己的手被燒傷，還在恢復中。（新民晚報）

據2月5日白衣男子直播介紹稱，他是一名貨車司機，此事發生於2025年3月，起火的是一輛網約車，車上一共有5個人，1個人沒救出來。自己燒傷的手目前還在恢復。影片顯示，其手指上纏着繃帶。

男子從起火車輛裏救出3人，導致手嚴重燒傷。（新民晚報）

相關部門負責人：該男子為過錯方

隨後，文山州相關部門工作人員表示，據當時的事故認定書，當事人王某（白衣男子）駕駛貨車違章倒車，導致該小車發生事故，最終造成一人死亡，三人受傷。交警認定其承擔主要責任，雖然其事後趕來救人，但根據相關規定不符合見義勇為。

事發現場，王某駕駛的貨車違規倒車。（新民晚報）

王某稱，開始倒車時觀察反光鏡沒有看到白色小轎車，「倒車監控顯示我倒了10秒鐘，他是正面直接給撞上來，連剎車都沒踩一腳。」 當事人戴某某雨天駕駛機動超速行駛是造成此次事故的次要原因。事發後，王某的駕駛證被扣留，連續多月無法從事貨運業務。

涉事車輛車企發佈聲明

2月5日，涉事車輛車企東風奕派發佈關於網絡流傳的事故影片的聲明，稱事故發生於2025年3月19日中午，根據調查認定，本次事故是車輛與貨車高速碰撞後引發。