萬伏電網橫置山路　重慶漢祭祖觸電亡　疑犯非法安裝或涉故意殺人

重慶一名54歲男子上山祭祖期間，被非法安裝的捕獵電網電倒身亡，家屬正在為其辦理喪事。當地警方已立案並拘捕一名涉嫌非法安裝電網的疑犯。

內地律師指出，在公共小路私設高壓電網的行為，不僅涉嫌過失致人死亡，更有可能被控以「間接故意殺人罪」。



《極目新聞》報道，事發於重慶市巫山縣抱龍鎮桃花村。死者親屬稱，2月6日傍晚5時20分，男事主上山祭祖後發信息讓親人去接他，但後來未有接聽電話，因擔心男事主在山上迷路遂尋人，結果發現他躺在路邊，旁邊有捕獵用的電網，褲上膝蓋處被燒穿洞，皮膚呈紫色。

捕獵裝置。（極目新聞）

親屬續稱，肇事的捕獵電網橫置在一米多寬的山路上，布置隱蔽，沒有任何警示標誌。法田已驗屍，並提取死者的身體組織樣本。

家屬提供了現場找到的高壓電瓶照片，高壓電瓶裝在一個藍色盒內，上方還有半透明塑料薄膜覆蓋。家屬稱，他們了解到電瓶是高壓電，有上萬伏。

藍色盒內放有高壓電瓶。（極目新聞）

桃花村的村幹部推測，該非法捕獵裝置是用來捕獵野豬，「山上野豬多，有用電燒野豬的。最開始不知道此事，直到2月7日人被派出所抓到，我們才知道」。

2月8日，轄區派出所工作人員稱，警方已經立案並拘捕一名疑犯。

家屬為死者辦理喪事。（影片截圖）

《百姓關注》報道，親屬李女士稱，捕獵電網覆蓋範圍廣，還有搭棚，「不可能是一個人所為」，親屬們希望當局嚴懲疑犯，杜絕類似悲劇的發生。她又提到，被捕疑犯曾有犯罪前科，其親屬曾上門溝通協商，但承諾支付的5萬元安葬費仍沒有著落。

北京澤亨律師事務所胡磊律師指出，疑犯在深山小路上安裝電網用於捕獵，卻未設置任何警示標誌，屬於重大過失，小路可能被村民或路人使用，存在高度危險性，導致過路男子被電擊身亡。若警方證明其有故意放任危害結果發生的可能，還可能升級為間接故意殺人罪。