河北掛黃燈籠被嘲「像祭祀」　官方辯稱尊貴仍不敵民意2日後急拆

春節將至，各地街道張燈結綵本是美事，河北省涿州市卻因掛黃色燈籠陷入輿論風波，有網民直指黃燈籠視覺效果「怪異」，甚至聯想到祭祀。

涿州官方一度辯稱黃色是參照故宮「紅牆黃瓦」的經典配色，寓意尊貴與吉祥，旨在致敬民族審美，但面對鋪天蓋地的負面評論，官方最終將僅掛出2天的黃燈籠全數拆走。



河北涿州街道掛上了黃色燈籠，網民反應褒貶不一。（極目新聞）

《極目新聞》報道，有當地商戶於2月5日分享影片稱，河北涿州大街小巷掛上了黃色燈籠，不知有什麼寓意。評論區有2萬多人參與討論，網民對此褒貶不一。

有人覺得黃燈籠寓意富貴吉祥，有網民發布了涿州其他主幹道上掛有紅黃色相間的燈籠，有人稱看到了「蕃茄炒雞蛋」的味道，晚上亮燈後紅黃交相輝映，確實很漂亮；也有網民認為黃色燈籠有點怪異，稱黃燈籠是用作祭祀。最終因負面評論過多，影片發布者於2月6日下午關閉影片評論區。

涿州鼓樓大街上的其他商戶表示，這兩天確實掛上了黃色燈籠，以前從未見過。鼓樓大街轄區街道辦工作人員亦稱，涿州的一些主幹道也掛上了黃燈籠。

官方引故宮紅牆黃瓦作辯 終不敵民意拆除

面對網上輿論，涿州市城管局工作人員表示，街頭不僅掛上了紅燈籠，也有黃燈籠，更有層次感。

涿州市政府工作人員表示，在中國傳統文化中，黃色是尊貴、吉祥、溫暖、豐富的象徵，常與紅色搭配使用，是經典的民族色彩，故宮的紅牆黃琉璃瓦就是這一權威性與美觀性的巔峰體現，春節燈籠採取紅黃組色，對於這一經典民族審美的傳承和致敬，營造的是隆重喜慶的氛圍，也符合民間紅火富貴的節日寓意。

惟官方回應不久後，有網民在微博發文稱，「才掛上還沒熱乎」的黃燈籠於2月7日全被拆下，並上傳據稱是黃燈籠被拆下的影片。

不過，另據《新黃河》報道，在濟南明府城，一排排寓意財富與榮華的黃色燈籠1月30日在老街巷與古建築間陸續掛起，「為古樸的街巷披上了明亮溫暖的新裝」，吸引眾多市民遊客前來打卡留念。