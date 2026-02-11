深圳食客嫌出餐慢　辱罵推搡侍應「在我老家砸死你」拒道歉

近日，深圳一餐廳有食客因嫌棄出餐慢，竟然野蠻動手推搡侍應，又亂擲不明物品，更威脅侍應「在我老家，砸死你」。餐廳負責人不忍侍應受委屈，遂報警處理。羅湖警方已介入，因涉事者拒不認錯，警方將依法定性並按《治安管理處罰法》研判處罰。



《華商報大風新聞》報道，2月5日，有食客在深圳一間餐廳用膳期間，因下單後等待約26分鐘而心生不滿，竟用物品砸店，更動手和辱駡侍應。據餐廳監控畫面顯示，涉事的一桌顧客有兩名老人，一名女子和一個孩子。

不滿上菜時間久，向侍應拋擲不明物品發泄情緒。（網易新聞）

期間食客不管不顧，端走其他客人的菜。（網易新聞）

因不滿上菜時間久，女食客向侍應拋擲不明物品，導致貨架酒瓶摔碎在地，其後一名老婦上前動手推搡侍應的頸部，不依不撓辱罵「要在我老家，砸死你」。同行另一名老婦亦不甘示弱，滿口髒話，「人都吃完走了，菜還怎麼吃？干你XX的飯店。」

餐廳負責人指，當時屬於用餐高峰，但店内只有兩名侍應，堂食、外賣的顧客非常多。從涉事顧客掃碼點餐直至衝突發生僅26分鐘，他們點了10份菜，「如果一道菜都沒有上，我們肯定也有問題」。

有老婦上前動手推搡侍應。（網易新聞）

負責人續稱，顧客曾向侍應催單，但沒有耐心溝通，他們可能不滿侍應一直站在出餐口卻沒有上菜，但實際上是侍應需要和後廚對單，避免上錯餐，「老太太端走的兩份菜，實際是其他顧客點的」。

餐廳負責人稱，被砸的女侍應因為害怕，哭了半小時，「好在她沒有受到實質性的傷害」，並強調開門做生意，他願意接受批評，但堅決不接受辱罵和動手行為，只希望為被傷害的侍應爭取一句道歉。

事發後，餐廳報警處理。警方表示，涉事老婦等人拒絕道歉，相關行為已構成違法，正依法處理此案。