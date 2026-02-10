有片│滿地鮮血！上海無牌診所｢放血療法｣稱排邪氣：每次100毫升

近日，「黑診所放血療法地面血流成泊」詞條登上熱搜。上海松江查處一處非法行醫窩點。有市民拍攝影片顯示，無牌「行醫者」將長針刺入顧客皮膚，血液流出在地面形成一攤血泊，更聲稱是在「排放體內邪氣」。目前，松江疾控衛監執法人員已依法查扣該診所各類違規器械，將其中一名三次無牌行醫人員移送警方。



「黑診所放血療法地面血流成泊」詞條登上熱搜。（微博）

無牌「行醫者」為顧客進行針灸拔罐。（看看新聞）

無牌「行醫者」為顧客進行「放血」治療，鮮血順手臂流出。（看看新聞）

無牌「行醫者」為顧客進行「放血」治療。（看看新聞）

《看看新聞》報道，近日，上海一市民發佈影片，舉報松江區一處診所打着「健康諮詢」的旗號，進行「放血療法」牟利。影片顯示，幾名自稱「行醫者」的人員正在為顧客實施針灸與拔罐。他們未穿白大褂，未戴手套、口罩，操作環境混亂，地面散落着大量使用過的棉球和沾染污跡的紗布。

影片中，一名「行醫者」為顧客進行「放血療法」：將長針刺入皮膚後，血液順針流出，在地面行程一攤血泊。「行醫者」稱，放出的血大概100毫升左右，「淤堵的血才會流出來」。

松江疾控衛監所執法人員依法查處該診所。（看看新聞）

松江疾控衛監所執法人員發現現場有各類違規醫療器械。（看看新聞）

接到舉報後，松江疾控衛監執法人員立即前往查處，現場發現多名人員正進行非法診療活動，執法人員當即制止，並依法查扣各類違規醫療器械。

上海市松江區疾控中心衛監所執法人員稱，經調查，該行醫場所所在公司未取得《醫療機構執業許可證》或《診所備案憑證》，3名行醫人未取得《醫師資格證書》和《醫師執業證書》。執法人員已將其中一名三次無牌行醫人員已送公安部門，對診所及其餘2名無牌行醫人員依法給予行政處罰。