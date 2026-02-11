後周太祖郭威墓旁堆滿垃圾　官方：有定期清理，難保居民行為

有網民反映，河南鄭州後周太祖郭威墓旁垃圾遍地，更有人隨地便溺，呼籲官方重視。

2月10日，鄭州新鄭市文物局工作人員稱，文物局已派工作人員前往現場查看、核實，並表示有定期聯繫屬地清理垃圾，但難以完全保證周邊居民的行為。



河南鄭州後周太祖郭威墓旁垃圾遍地。（影片截圖）

有網民拍片稱，位於河南鄭州新鄭市的後周太祖郭威墓被垃圾包圍，「郭威生前就講究，墳前不能立石像生，不能立石羊石馬，自己用紙衣瓦棺埋起，不給老百姓添負擔」，結果圍起來後反而成為各種人亂扔垃圾的地方，還有人隨地便溺，「一塌糊塗、一片狼藉」。

拍片者介紹，郭威墓前收拾得非常整潔，墓旁的空地卻被人亂丟垃圾，希望當地有關部門能夠重視問題，加以改善。

後周太祖郭威墓旁垃圾遍地。（影片截圖）

拍片者稱，郭威墓旁的空地被人亂丟垃圾，希望當地有關部門能夠重視問題，加以改善。（影片截圖）

《南方都市報》報道，2月10日，新鄭市文物局工作人員介紹，文物局已派工作人員前往現場核實情況，若情況屬實將加以整治，並表示有定期聯繫屬地清理垃圾，但不能保證周邊居民的行為。

鄭州市文物局公開資料顯示，嵩陵為後周太祖郭威墓，位於郭店鎮高家村北500米處。現存冢高約10米，周長110米。郭威墓隸屬後周皇陵，為第五批全國重點文物保護單位。