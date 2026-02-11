孝心能代勞？　內地平台推「代拜年磕頭」行禮　輿論負面緊急下架

農曆新年將至，內地生活服務平台「UU跑腿」近日推出代拜年服務，其中標價999元（人民幣，下同）的「代拜長輩套餐」，因包含了「代磕頭行禮」引發輿論。

平台初衷是為無法返鄉的遊子提供情感聯結，但網民們並不買帳，批評此舉將孝心商品化，認為長輩渴望的是親人團聚而非「陌生人磕頭」。

面對社會輿論，平台宣布下架「代拜年」服務，針對無法履約的訂單，將向用戶提供3倍補償。



999元即可「定制孝心」？

UU跑腿官方宣傳海報顯示，此次推出的代拜年服務有3個套餐，引起討論的「代拜長輩套餐」定價999元，除了代買、代送年貨外，還涵蓋1分鐘吉祥話祝福、行傳統禮儀及實時影片直播等定制服務。其中，行傳統禮儀包括了代磕頭行禮。

「代磕頭」服務標價999元。（界面新聞）

UU跑腿稱，「代磕頭」服務旨在為因工作、出行等原因無法返鄉過年，卻仍想向家中長輩傳遞心意與祝福的人，提供一個暖心的情感聯結方式。作為表達孝心的傳統儀式，代磕頭行禮只針對長輩、長者，服務全程基於雙方自願，平台騎手可拒絕訂單，所有參與代拜年服務的騎手，都經過專項禮儀培訓；若客戶惡搞、故意為難，騎手可無責取消訂單。

「代磕頭」服務推出後，網民直言莫名奇妙、可笑至極，「說實話，老人盼了一年，等的不是誰替孩子磕個頭，而是孩子能回家、能坐在身邊說說話、吃頓團圓飯。他們要的是『看見你』，不是『看見別人替你磕頭』」。

UU跑腿推出代拜年服務。（界面新聞）

輿論負面 「代磕頭」服務急下架

2月11日，UU跑腿營運方河南鄭州時空隧道信息技術有限公司發布《關於代拜年服務的情況說明》表示，引發爭議的服務項目予以下架。

該公司稱，「新春代拜年」服務引發社交媒體的廣泛關注與討論，雖然該服務得到不少用戶的理解與預訂，但也出現批評的聲音。經過慎重評估，公司已主動將其中引發爭議的服務項目予以下架。因下架無法履約的訂單，公司將向用戶提供3倍金額補償。